9 fontos dolog, amit nem tudtál az almáról - Nem mindegy, melyiket választod!

A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Ahány ház, annyi szokás

Ősszel nemcsak a sütőtök, a körte vagy a szőlő, hanem az alma sem hiányozhat a családi asztalról. Ez a gyümölcs mennyei magában, akár uzsonnára, gyerkőcöknek nassolnivalónak, de remek süteményekbe, levesekbe, kompótnak, sőt sült húsok mellé is kiváló.





Rejtsük bele az uzsonnába

Almából nagy a választék, de érdemes alaposan szétnézni a piacon, hogy melyiket esszük és melyikből készítünk süteményt vagy almakompótot. A gyerekeknek a Gála típusú alma az egyik legjobb választás. Gyümölcse kellemesen édes ízű, aromás, zamatos és lédús. Kiválóan alkalmas friss fogyasztásra, tízórai vagy uzsonna mellé.





Frissen facsarva

A Golden Reinders almafajtát hazánkban 1930 óta ismerik. Érése szeptember végén-október elején következik be, és akár 6 hónapon át is tárolható. Húsa sárgás, édes, enyhén savas, kellemes ízű. Vitaminok közül elsősorban C és B-vitamin tartalma jelentős, amely a téli időszakban segít a vírusok és baktériumok leküzdésében. Frissen almaital, reggelire





A sajttal jó párosítás

A Granny Smith tömör húsával és zöld héjával sokunk nagy kedvence. Október második felében éri el a szüreti érettséget. Fanyar, savanykás és néha talán picit kesernyés ízvilága miatt egyáltalán nem jó süteményekhez, inkább sós ételek, sajtok mellé ajánlott fogyasztani.





A csirkét is feldobja

A szeptemberben szüretelhető Elstar ropogós, lédús, kellemesen savanykás, fűszeresen zamatos, ízletes gyümölcs. De túlságosan lédús, így könnyedén szétáztathatja a süteményeket. A sült húsoknak, grillcsirkéknekviszont érdekes ízvilágot kölcsönöz, ugyanis egyszerre édeskés és savanykás. Próbáljuk ki köretként savanyúság helyett!





Ütős lesz a mártás

Az Idared egyik legsokoldalúbb almafajtaként tartják számon. Húsa fehéres, vajszínű, bőlevű, kemény, roppanós. Megfelelő környezetben akár hónapokig is eláll. Jellegzetes íze miatt egyaránt ideális sütéshez, főzéshez, szószok elkészítéséhez.





Kerüljön a pitébe

Kerek, piros héjával a Jonagold minden tekintetben különleges: nem túl édes, de nem is savanyú, egyfajta fűszeres, aromás ízvilágot képvisel. Íze és állaga tökéletesen passzol minden recepthez. Bátran válasszuk ezt a fajtát, ha meglepnénk a családot egy finom almás pitével.





Tegyük el télire