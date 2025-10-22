Ha eltűnnek a kerületek, eltűnik Budapest lelke is - a Tisza hajmeresztő ötlete felborzolta a kedélyeket

A kerületek eltörlése elsőre talán jól hangzik: kevesebb hivatal, kevesebb politikus, kevesebb papír. De ha jobban belegondolunk, hajmeresztő az ötlet, ugyanis ha eltűnnek a kerületek, Budapest is elveszíti azt, ami miatt igazán Budapest. Nem lenne többet Zugló, Kőbánya, Csepel, Erzsébetváros vagy Budafok, csak Budapest és kész. A kerületmentes Budapest sokkal több veszélyt rejt, mint ahogy azt gondolnánk.

A kerületek külön gazdálkodnak és döntenek a helyi ügyekről Fotó: LemonJelly / Shutterstock

Ma minden kerület maga gazdálkodik: dönthet a parkokról, közvilágításról, útfelújításról, bérlakásokról. Ha ez megszűnik, a főváros pénze egy központi kasszába kerül, és pár ember dönt arról, ki kap belőle. Kőbánya, Pesterzsébet vagy Csepel így a város szélére szorulhatna, miközben a belső kerületek járnának jól. Egy város, ahol minden pénz egy kézben van, az nem hatékony, hanem veszélyes. Főleg, ha Karácsony kezében lenne. Mint azt a Metropol megírta, a kerületek viszi a hátukon Budapestet.

Miközben a Városháza forráshiányra panaszkodik, egyre több kerület kénytelen saját pénzből elvégezni azokat a munkákat, amelyek elvileg a főváros feladatai lennének. Budapesten útfelújítások, játszótér-felújítások, köztisztasági és zöldfelületi munkák kerülnek elvégzése a kerületiek által, a főváros gyakran kommunikációs hasznot húz belőlük.

Ez az ötlet nem csak gazdaságilag rossz, az emberek mindennapi életét, az ügyintézést is megbonyolítaná. Most mindenki tudja, hová mehet: a kerületi okmányirodába, a polgármesteri hivatalba, a helyi parkolási ügyfélszolgálatra. Ha ez eltűnik, egy gigantikus városháza maradna mindenre, több százezer ember ügyével naponta.

A rendszer, ami ma is nehezen működik, egyszerűen összeomlana.

Arról nem is beszélve, hogy ha nincs kerületi vezető, nincs, aki helyben képviselje az embereket. A kisebb, lokális problémák megoldása sokkal bonyolultabb lenne. Egy budai zöldügynek egy kőbányai csőtöréssel kellene harcolnia a fontossági sorrendben - extrém még belegondolni is. A kerületek azért kellenek, mert a város 23 különböző világ és mindegyik másképp él. Ha ez eltűnik, a döntések távol kerülnek az emberektől, a város pedig arctalan lesz.