A fővárost a kerületiek viszik a hátukon – amikor Budapest helyett a helyiek fizetnek

Budapest kerületei egyre gyakrabban lépnek be ott, ahol a Főváros elmarad: saját forrásból vállalnak felújításokat, karbantartásokat és közterületi beruházásokat, amelyeknek jogilag a városi szintű felelősséghez kellene tartozniuk.

Budapest helyett a kerületek költenek Fotó: freepick.com

Íme néhány konkrét példa – ezeket fizetik a kerületek Budapest helyett:

A II. kerület fővárosi fenntartású utak felújítását és kátyúzását vállalta át saját költségvetésből, mert a Főváros nem reagált.

V. kerületben, a Szabadság téren a játszótér felújítását a kerület pénzelte, de kommunikációs szinten úgy jelent meg, mintha a Főváros beruházása volna.

XVIII. kerület, Pestszentlőrinc esetében az Üllői út egyes szakaszaival kapcsolatban is előfordult, hogy a kerület „elveszi” a feladatot és fizet, mert a fővárosi vállalások nem teljesültek.

A IX. kerület,Ferencváros több alkalommal átvette a közterület-takarítás és zöldfelület-kezelés feladatait is, amelyek elvileg fővárosi szolgáltatások lennének

I. kerület, Budavár pedig ugyancsak nemritkán finanszírozza olyan karbantartásokat, köztisztasági és közterületi feladatokat, amelyek jogilag nem feltétlenül az ő hatáskörük.

Nagytétény ,XXII. kerület esete is érdekes, már mintegy 1 milliárd forintot is kifizetett a kerület a főváros helyett fejlesztésekre, közterületi beruházásokra

Ez a gyakorlat, amikor egy kerület „helyettesíti” a fővárost, több problémát is felvet: a kerületek költségvetését terheli pluszban, a felelősségi határok elmosódnak, és a lakosság számára gyakran nem világos, kié a beruházás. Ráadásul a Karácsony féle kommunikáció néha úgy próbálja feltüntetni a beruházást, hogy a Főváros tűnjön a beruházó szerepében, holott a pénz forrása kerületi.

Mint azt a Metropol már megírta, a főváros technikailag csődben van. A kormány megbízásából Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke átvilágította a főváros gazdálkodását, és lesújtó képet festett: a város többet költ, mint amennyi a bevétele, a tartalékokat felélte, és most már a jövő évi pénzt is elköltötte. Budapest pénzügyi helyzete annyira leromlott, hogy a főváros gyakorlatilag technikai csődbe került Domokos László szerint.