A fővárost a kerületiek viszik a hátukon – amikor Budapest helyett a helyiek fizetnek

Miközben a Városháza forráshiányra pnaszkodik, egyre több kerület kénytelen saját pénzből elvégezni azokat a munkákat, amelyek elvileg a főváros feladatai lennének. Budapesten útfelújítások, játszótér-felújítások, köztisztasági és zöldfelületi munkák kerülnek elvégzése a kerületiek által, a főváros gyakran kommunikációs hasznot húz belőlük.
Budapest kerületei egyre gyakrabban lépnek be ott, ahol a Főváros elmarad: saját forrásból vállalnak felújításokat, karbantartásokat és közterületi beruházásokat, amelyeknek jogilag a városi szintű felelősséghez kellene tartozniuk.
Ez a gyakorlat, amikor egy kerület „helyettesíti” a fővárost, több problémát is felvet: a kerületek költségvetését terheli pluszban, a felelősségi határok elmosódnak, és a lakosság számára gyakran nem világos, kié a beruházás. Ráadásul a Karácsony féle kommunikáció néha úgy próbálja feltüntetni a beruházást, hogy a Főváros tűnjön a beruházó szerepében, holott a pénz forrása kerületi.
Mint azt a Metropol már megírta, a főváros technikailag csődben van. A kormány megbízásából Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke átvilágította a főváros gazdálkodását, és lesújtó képet festett: a város többet költ, mint amennyi a bevétele, a tartalékokat felélte, és most már a jövő évi pénzt is elköltötte. Budapest pénzügyi helyzete annyira leromlott, hogy a főváros gyakorlatilag technikai csődbe került Domokos László szerint.
Tehát nem csak a kerületekre nem költ a Karácsony féle városvezetés, hanem a saját cégeiből is kiszívta a pénzt, hogy elkerülje az összeomlást. A BKK és a BKV is forráshiánnyal küzd. De érdekes módon, a jutalmakon nem spórol, azt minden évben adott az elmúlt 6 éveb, összesen mintegy 5, 5 milliárd forint értékben.
