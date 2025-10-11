RETRO RÁDIÓ

A fővárost a kerületiek viszik a hátukon – amikor Budapest helyett a helyiek fizetnek

Miközben a Városháza forráshiányra pnaszkodik, egyre több kerület kénytelen saját pénzből elvégezni azokat a munkákat, amelyek elvileg a főváros feladatai lennének. Budapesten útfelújítások, játszótér-felújítások, köztisztasági és zöldfelületi munkák kerülnek elvégzése a kerületiek által, a főváros gyakran kommunikációs hasznot húz belőlük.

2025.10.11.
Budapest kerületei egyre gyakrabban lépnek be ott, ahol a Főváros elmarad: saját forrásból vállalnak felújításokat, karbantartásokat és közterületi beruházásokat, amelyeknek jogilag a városi szintű felelősséghez kellene tartozniuk.

Íme néhány konkrét példa – ezeket fizetik a kerületek Budapest helyett:

  • A II. kerület fővárosi fenntartású utak felújítását és kátyúzását vállalta át saját költségvetésből, mert a Főváros nem reagált.
  • V. kerületben, a Szabadság téren a játszótér felújítását a kerület pénzelte, de kommunikációs szinten úgy jelent meg, mintha a Főváros beruházása volna. 
  • XVIII. kerület, Pestszentlőrinc esetében az Üllői út egyes szakaszaival kapcsolatban is előfordult, hogy a kerület „elveszi” a feladatot és fizet, mert a fővárosi vállalások nem teljesültek.
  • A IX. kerület,Ferencváros több alkalommal átvette a közterület-takarítás és zöldfelület-kezelés feladatait is, amelyek elvileg fővárosi szolgáltatások lennének 
  • I. kerület, Budavár pedig ugyancsak nemritkán finanszírozza olyan karbantartásokat, köztisztasági és közterületi feladatokat, amelyek jogilag nem feltétlenül az ő hatáskörük.
  • Nagytétény ,XXII. kerület esete is  érdekes,  már mintegy 1 milliárd forintot is kifizetett a kerület a főváros helyett  fejlesztésekre, közterületi beruházásokra

Ez a gyakorlat,  amikor egy kerület „helyettesíti” a fővárost, több problémát is felvet: a kerületek költségvetését terheli pluszban, a felelősségi határok elmosódnak, és a lakosság számára gyakran nem világos, kié a beruházás. Ráadásul a Karácsony féle  kommunikáció néha úgy próbálja feltüntetni a beruházást, hogy a Főváros tűnjön a beruházó szerepében, holott a pénz forrása kerületi.

Mint azt a Metropol már megírta, a főváros technikailag csődben van.  A kormány megbízásából Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke átvilágította a főváros gazdálkodását, és lesújtó képet festett: a város többet költ, mint amennyi a bevétele, a tartalékokat felélte, és most már a jövő évi pénzt is elköltötte. Budapest pénzügyi helyzete annyira leromlott, hogy a főváros gyakorlatilag technikai csődbe került Domokos László szerint.

Tehát nem csak a kerületekre nem költ a Karácsony féle városvezetés, hanem a saját cégeiből is kiszívta a pénzt, hogy elkerülje az összeomlást.  A BKK és a BKV is forráshiánnyal küzd. De érdekes módon, a jutalmakon nem spórol, azt minden évben adott az elmúlt 6 éveb, összesen mintegy 5, 5 milliárd forint értékben. 


 

