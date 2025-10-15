Megbolondul az időjárás – hirtelen fordulat jön a hét közepén

A hét közepétől fokozatosan nyugszik meg az időjárás, a szeszélyes záporokat derűsebb, csendes őszi napok váltják. A hét második felében ismét a hűvös reggelek és a mérsékelten enyhe délutánok jellemzik majd az időt – írja a Köpönyeg.

A hét közepétől fokozatosan nyugszik meg az időjárás, a szeszélyes záporokat derűsebb, csendes őszi napok váltják Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Szerda

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 14-15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Péntek

Változóan rétegfelhős, részben napos, nyugodt őszi idő várható. Reggel 2, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombat

Erősen felhős időre van kilátás, szélerősödéssel. Csak elvétve lehet zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 5, a csúcsérték 16 fok körül várható.