Megbolondul az időjárás – hirtelen fordulat jön a hét közepén
Zuhanni kezd a hőmérséklet. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.
A hét közepétől fokozatosan nyugszik meg az időjárás, a szeszélyes záporokat derűsebb, csendes őszi napok váltják. A hét második felében ismét a hűvös reggelek és a mérsékelten enyhe délutánok jellemzik majd az időt – írja a Köpönyeg.
Szerda
Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtök
Reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 14-15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Péntek
Változóan rétegfelhős, részben napos, nyugodt őszi idő várható. Reggel 2, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szombat
Erősen felhős időre van kilátás, szélerősödéssel. Csak elvétve lehet zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 5, a csúcsérték 16 fok körül várható.
