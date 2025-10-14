Drámai fordulat az időjárásban – máris beköszöntenek a mínuszok!
Beköszöntenek a reggeli mínuszok. Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban!
A hét elején a változékony időjárás uralkodik, a nappalok fokozatosan melegednek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Szórványos csapadékra csak helyenként számíthatunk, a napsütéses órák azonban egyre hosszabbak lesznek – írja a Köpönyeg.
Kedd
Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.
Szerda
Napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.
Csütörtök
Többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.
Péntek
A hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható.
