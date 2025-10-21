Helikopter-balesetben sérült meg a 11 éves kisfiú – és nem ez a legrosszabb

Szörnyű baleset rázta meg Kaliforniát: október 11-én Huntington Beach partjainál egy helikopter zuhant le, amelynek egyik áldozata egy 11 éves kisfiú, Oliver Holland lett. A gyermek épp a tengerparton töltötte a napot, amikor a helikopter váratlanul meghibásodott, majd lezuhant a Pacific Coast Highway közelében, a Waterfront Beach Resort mellett.

Helikopter-balesetet szenvedett a kisfiú

Madeline Ashwell/GoFundMe

Oliver súlyos sérüléseket szenvedett – az orvosok szerint összeomlott a tüdeje és agyvérzést is kapott. A fiút azonnal kórházba szállították, ahol életmentő műtéteket hajtottak végre rajta. Nővére, Madeline Ashwell a GoFundMe-oldalon szervezett adománygyűjtést testvére megsegítésére, ahol megható szavakkal írt róla:

Oliver a legokosabb és legviccesebb fiú, akit csak ismerünk. Imádkozunk a biztonságos felépüléséért.

A család által létrehozott gyűjtés már több mint 105 000 dollárt hozott össze a kitűzött 120 000-ből, amelyet teljes egészében Oliver orvosi költségeinek fedezésére fordítanak. A helyszínen készült felvételeken látszik, ahogy a helikopter a föld közelében lebeg, majd hirtelen megpördül, és lezuhan. Szemtanúk rohantak a helyszínre, ahol egy gyermeket láttak a roncsok alá szorulva.

A hatóságok közlése szerint összesen öt embert szállítottak kórházba a baleset után. A gépet Eric Nixon pilóta vezette, aki szintén megsérült – több bordája eltört, és csigolyasérüléseket szenvedett. A pilóta a közösségi médiában korábban merész helikopteres manővereiről vált ismertté, gyakran osztott meg videókat extrém repüléseiről és veszélyes mutatványairól.

A baleset idején éppen egy „helikopteres bemutató” zajlott a Cars ’N Copters on the Coast nevű rendezvény előestéjén, amelyet a tengerparti parkolókban tartottak. A város vezetése megerősítette, hogy a lezuhant helikopter is a rendezvényhez tartozott. Az esetet az FAA és az NTSB hivatalosan is vizsgálja, tudta meg a People.

A tragédia után Oliver családja és barátai egyetlen dologban reménykednek: hogy a kisfiú felépül, és újra mosolyoghat.

Minden imát és támogatást köszönünk

– írta a testvére.