Gyászolnak a rajongók: Híres influenszer halt bele az otthonszülésbe

Stacey Hatfield, más néven Warnecke, egy táplálkozási szakértő volt melbourne-ben. Egészséges ételekről szóló receptjeivel nagy követőtábort épített ki a közösségi médiában, miután saját maga is átesett egészségügyi problémákon. Saját weboldalán az influenszer azt is megosztotta, hogy egészségügyi útja egy véget nem érő emésztési problémák, bőrproblémák, energiahiány, alacsony immunitás, hangulatingadozások és nem kívánt súlytöbblet sorozata miatt kezdődött.

Otthonszülés közben vesztette életét a híres influenszer Fotó: Freepik

Egy híres influenszer életét veszítette a szülés közben

Férje, Nathan, osztotta meg a szörnyű hírt miszerint Stacey szeptember 29-én hunyt el első gyermekük, Axel születése közben. A kisfiú egészségesen jött a világra, Stacey-t azonban kórházba szállították, ahol nem tudták megmenteni az életét.

Stacey szeptember 29-én hunyt el, miután otthon sikeresen világra hozta első fiunkat, Axelt. Tragikus módon, röviddel ezután egy váratlan és rendkívül ritka szövődmény lépett fel, és Stacey-t kórházba szállították, de ott már nem lehetett megmenteni. A kórházi személyzet csodálatos volt, mindent megtettek, hogy segítsenek, de sajnos minden erőfeszítésük ellenére nem lehetett semmit tenni

- írta a Nathan.

A férfi megemlékezésében azt is elmondta, hogy Stacey volt az élete, és a legboldogabb napja az volt, amikor a Maldív-szigeteken kimondták a boldogító igent.

Ő volt a világítótorony a viharban, és a világ kevésbé fényes nélküle. Férjeként nem kérhettem volna jobb társat. Ő volt a legszebb, legkedvesebb, legodaadóbb, legszorgalmasabb, legintelligensebb és legmegbízhatóbb ember, akit valaha ismertem

- folytatta Nathan.

Nathan elmondta azt is, mennyire várta Stacey az anyaságot és, hogy élete legnagyobb álma az volt, hogy édesanya legyen.

Stacey rendkívüli munkamorállal rendelkező, önálló vállalkozó volt. 2019-ben alapította első cégét, a Natural Spoonfuls-t, amelyben márkákkal dolgozott együtt, hogy népszerűsítse természetes, adalék- és toxinmentes életmód eszméjét. 2023-ban bővítette tevékenységét, és létrehozta a Waffl nevű közösségi média tartalomfejlesztő céget, amely nagy léptékben készít tartalmat élelmiszermárkák számára - számolt be róla a Mirror.