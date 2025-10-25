Így ismerheted fel, ha valaki hazudik neked

Egy büntetőjogász szerint bárki képes leleplezni a hazugokat – csak a megfelelő módszert kell követni. April, aki a TikTokon @aprildivine1 néven oszt meg tippeket, pályája során „szemtől szembe” találkozott notórius füllentőkkel, és azt állítja: a hazugság legtöbbször kérdésekkel bukik le, így tudhatod meg, ha valaki hazudik.

Ha valaki hazudik, annak egyértelmű jelei vannak.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Az egész testére kihat, ha hazudik neked

Szerinte a „pro tipp” egyszerű: kérdések, kérdések, kérdések. Készülj fel egy logikus kérdéssorral, és keresd a következetlenségeket – a leggyakorlottabb hazugok is utálják, ha részletekbe menően faggatják őket, mert gondolkodásra kényszerülnek, és könnyebben belezavarodnak a történetükbe. April szerint mindezt személyesen tedd, ne üzenetben, hívásban vagy videón:

Ha tényleg tudni akarod, igazat mond-e, élőben beszélj vele.

Az ok prózai: a döntő bizonyíték gyakran nem a kimondott szó, hanem a testbeszéd. Figyeld, csinál-e bármi furcsát: állandóan a telefonját nézi, dobog a lábával, dobol az ujjaival, idegesen felnevet, megizzad, esetleg remeg, vagy szokatlanul mosolyog a legrosszabb pillanatokban. April úgy tapasztalta, az ilyen jelek „élőben” jönnek át igazán, és szinte mindig többet mondanak a szavaknál.

A jogász ugyanakkor hangsúlyozza: nincs tévedhetetlen recept. Van, aki felkészülten, begyakorolt sztorival érkezik, és előfordul, hogy a jelek nem egyértelműek. Ilyenkor is érdemes kitartani a módszer mellett: részletező kérdések + testbeszéd megfigyelése.

Ez többször bejött, mint nem.

És mi legyen, ha tényleg rajtakapod a másikat? Az Everyday Health tanácsa szerint teljesen normális, ha dühöt és árulást érzel. Mielőtt reagálsz, próbáld megérteni a szándékot, és ha fontos neked a kapcsolat, állíts fel határokat, beszélj nyíltan, és – amennyire lehet – gyakorolj egy kis együttérzést. Így nagyobb eséllyel lehet újjáépíteni a bizalmat – ha egyáltalán szeretnéd, hogy az illető az életed része maradjon, derül ki a Mirror cikkéből.