Elképesztő programmal készült a házassági évfordulóra, ám ami ezután jött, arra senki sem számított

Egy sportos, aktív életet élő házaspár közelgő házassági évfordulója különleges alkalmat kínált arra, hogy a férj meglepetéssel kedveskedjen a feleségének. A férfi tudta, hogy felesége a túrázás szerelmese, ezért nem mindennapi meglepetéssel készült, és eltervezte a Mount Everest megmászását.

A házassági évforduló alkalmából egyedi terv született

A házaspár szenvedélyesen rajong az utazásért. Szeretik a kultúrával és városnézéssel töltött kirándulásokat és a természeti sétákat is. Ezért a férfi úgy gondolta, hogy a házassági évfordulójuk alkalmából is inkább egy élményt ajándékoz feleségének.

A férj elmondta a feleségének, hogy érdeklődik a Mount Everest megmászása után és egy linket is elküldött a nő számára, hogy nézze meg a részleteket. A feleség egy pillantást vetett az üzenetre, majd pozitívan reagált a programra. Úgy gondolta ugyanis, hogy majd később visszatérnek a témára és alaposabban megbeszélik a részleteket. Ámez nem történt meg.

A feleség később tudta meg, hogy a férje már letette az 1600 dolláros (540 ezer Ft) előleget. A nő gyorsan rájött, hogy férje komolyan gonbdolja az utazást, ezért utánanézett, hogy lehet eljutni az alaptáborig.

A világ legmagasabb hegyének, a Mount Everestnek a meghódítása több szakaszból áll. Az alaptábor is rendkívül magasan található és 8-9 napot vesz igénybe az odajutás.

A nő nagyon megijedt, amikor látta, hogy melyen sokan meghaltak vagy csapdába estek a hegyen az évek alatt. A feleség abba is belegondolt, hogy férjével együtt nem bírnák ki a napokig tartó mászást, a hideget és az étel hiányát.

Aggódni kezdett, hogy a hegymászás túl nagy kihívás lenne számukra. A férjének rosszulesett, hogy a nő nem bízik a tervezési készségében és az állóképességében.

Ő ezt sértésnek vette a tervezési képességere és fizikai állóképességére nézven, mivel olyan utazást akart szervezni, amely személyes gyermekkori jelentőséggel bír számomra (szüleim gyerekkoromban növénymintákat gyűjtöttek a Himalájában), és egyúttal egy romantikus élményt is meg akart velem osztani, egy olyan sporton keresztül, amelyet szeretek

– összegezett a nő, beismerve férje ajándékának számos rétegét, mélységét.