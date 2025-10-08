RETRO RÁDIÓ

Minden álmod, hogy elutazz Afrikába? Akkor ezt a lehetőséget ne hagyd ki!

Közvetlen járatot indít Kenyába az IBUSZ decembertől márciusig.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 09:57
Minden lelkes utazónak van egy bakancslistája, az álmok gyűjteménye, amelyeket szeretne megvalósítani. És szinte biztos, hogy mindegyiken ott szerepel Afrika és a szafari. Ami korábban elérhetetlen álomnak tűnt, most meglepően egyszerűen és kedvező áron válhat valóra: decembertől márciusig az IBUSZ közvetlen charterjáratával Kenyába lehet utazni - tudatta az IBUSZ.

Fotó: Ibusz

Van az a pillanat, amikor az ember egyszerűen érzi, most tényleg el kell menni itthonról. Hátrahagyni a stresszes hétköznapokat, és megérkezni egy másik világba, ahol a természet minden percben új csodát mutat. Ha valaha is álmodoztál arról, hogy vadon élő oroszlánokat látsz a szavannán, vagy mezítláb sétálsz a hófehér tengerparton, most végre valóra válhat az álmod: az IBUSZ kilenc napos utakat szervez közvetlen charterjárattal Budapestről a varázslatos Kenyába.

Kényelmesen Afrikába – átszállás nélkül

A téli hónapokban, amikor itthon a hideg és a köd az úr, Afrika napsütése igazi csodaszérum a léleknek. Egy szafari nemcsak kaland, hanem feltöltődés is, az ember itt gyorsan ráébred arra, hogy a hétköznapi problémái apróságok ahhoz képest, milyen hatalmas és sokszínű az anyatermészet. Az IBUSZ charterjáratával átszállás nélkül juthatsz el Mombasába. Nincs rohanás, nincs átszállási és szervezési stressz – csak Te, a kaland és a forró afrikai levegő.

Fotó: Ibusz

Szafari, tengerpart, kultúra – minden, ami feltölt

Kenyában minden nap új fejezet egy mesevilágban. Az utazás során akár egy vagy több napos szafari programok közül lehet választani. Minél több időt töltesz a végtelen szavannán, annál biztosabb, hogy találkozol testközelből a Big Five-val, azaz oroszlánnal, az elefánttal, a leopárddal, az orrszarvúval és a bivallyal, de flamingók, zebrák, gepárdok és antilopok is színesítik a képet. A naplemente narancsba borítja a szavannát, és olyan békét hoz, amit sosem felejtesz el. A kalandok után jöhet a pihenés a tengerparton: hófehér homok, lágyan ringó pálmák, friss kókuszvíz és az Indiai-óceán végtelen kéksége. Mombasa környékén a magas kategóriás, igazi afrikai hangulatot árasztó hotelek minden kényeztetést megadnak, legyen szó páros romantikáról, családos vagy baráti kikapcsolódásról, vagy egy kis énidőről.

Happy,Woman,Traveller,On,Safari,In,Africa,,Travels,By,Car
Fotó: soft_light

Utazás, teljes biztonságban

Az IBUSZ mindenről gondoskodik helyetted: a repüléstől a transzfereken át a szafari- és más különleges programokig, sőt, még a magyar idegenvezetők is ott vannak, hogy segítsenek és meséljenek. Neked nem kell semmit szervezni, csak hátradőlni és megélni a pillanatokat. Ha a bakancslistádon ott szerepel Afrika, ne halogasd tovább - most valóra válhat az álmod! Az IBUSZ-szal utazva mindent készen kapsz, a biztonságot, a kényelmet és az életre szóló élményeket, egy csomagban.

 

