Elbaltázott évfordulós ajándék, kirohant a feleség a vacsoráról

Az évfordulók a szerelem és az elkötelezettség tiszteletére szolgálnak. Egy Reddit felhasználó, azonban elmesélte, hogy második évfordulós ajándéka emlékeztette, mennyire egyenlőtlenek férjével az egymás felé tett erőfeszítéseik.

Elfuserált évfordulós ajándék tette tönkre az évfordulót / Fotó: Freepik - illusztráció

Nem ilyen évfordulós ajándékra számított

A 31 éves feleség a következőképpen írta le a saját készülődését a jeles alkalomra:

Heteket töltöttem azzal, hogy gyűjtögettem, hogy vegyek neki egy okosórát, amit már régóta kinézett magának. Szépen becsomagoltam, megfőztem a kedvenc ételét, és gyertyákat gyújtottam

- idézi a Post.

Mikor az ajándékozásra került sor, kiderült, hogy a férj közel sem ilyen indíttatásból választott feleségének ajándékot. Az ő ajándéka ugyanis egy ajándékkártya a saját kedvenc játékboltjába. „Mindketten használhatjuk, mivel te mindig nézed, ahogy játszom”.

A feleség teljesen kiakadt, hogy az évfordulós ajándéka szó szerint nem is neki szólt, hanem a férje saját magát ajándékozta meg vele. Miután kifejezte, mennyire csalódott, a férfi azt mondta neki, hogy csak simán hálátlan. A nő ezután a nővérénél töltötte az aznap estét.

A történet felkeltette a Reddit olvasói közönséget.

Ez nem ajándék. Vesz magának valamit, és megpróbálja eladni, mintha neked adná

- írta egyikük.

Más valaki szerint ez egy vészjelzés és érdemes lenne átgondolnia a hosszú távú mintát. „Nem az ajándékkártya az igazi probléma, hanem a mögötte rejlő üzenet. Ha az évfordulókat úgy tekinti, mint »ami nekem kényelmes«, ahelyett, hogy »hogyan mutathatom meg, hogy értékellek téged«, az hosszú távon egy hatalmas vészjelzés.”

Más felhasználók azt javasolták, hogy próbáljon meg magának venni valamit az ajándékkártyával vagy adományozza el.

Diane Gottsman, a Texasi Protokoll Iskola etikettszakértője szerint nem az ajándék volt az igazi probléma, hanem a férfi meggondolatlansága. Szerinte a férfi mit sem törődött a nő akaratával, vagy hogy mit szeretne.

Mindkettőjüknek fejlesztenie kell a kommunikációs készségeit, és komoly beszélgetést kell folytatniuk a figyelmes gesztusokról és elvárásokról

- javasolja.