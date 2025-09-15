Rejtélyes papírt találtak a hűtőjükön, gazdag lett a házaspár

Életüket megváltoztató összeget nyert egy házaspár, miután egy napokig a hűtőjükön lévő papírt megtaláltak. A rejtélyes papír aztán egy lottószelvény formájában vált a házaspár legnagyobb szerencséjévé.

Rejtélyes papír tette őket milliárdossá Fotó: freepik.com

A rejtélyes papír története

Egy idős házaspár megdöbbenve tapasztalta, hogy az általuk megtalált papír egy lottó szelvény, melyet már egy hete észre sem vettek. Még nagyobb megdöbbenésre adott okot, hogy a szelvény nyereményértéke, 13 millió dollár (Több, mint 4 milliárd forint).

A nyertes szelvény nem veszett el, csupán ott lógott a hűtőszekrény ajtaján a számok kihúzása utáni napokban. Csütörtökön jelentette be a The Lott sajtóközleményben a nyerteseket. Mivel a pár nem volt regisztrálva a tagklubban. nehezen tudták velük felvenni a kapcsolatot, így egy ideig nem is tudták, hogy mekkora összeg tulajdonosai.

A cégnek meg kellett várnia, amíg a nyertesek rádöbbennek és megkeresik őket, hogy átvegyék a nyereményt.

Ez őrület! Sokkos állapotban vaygyok

- idézi az Unilad a feleséget.

Ez hihetetlen! fogalmunk sem volt róla és a lottó egész idő alatt a hűtőn volt.

Az asszony bevallotta, hogy férjével együtt mindketten eléggé elfoglaltak és a nagy káoszban elelejtették a szelvényt összevetni a számokkal. Azt is elárulta, hogy a milliárdokat érő számokat teljesen véletlenül választották ki. A házaspár tagjai egész életükben nagyon keményen dolgoztak, most pedig a nyereményt terveik szerint gyermekeikre és unokáikra költik majd, maguknak pedig egy házat terveznek venni.

A nagy extázisban a nő nem is tudta, hogy menjen be dolgozni vagy azonnal nyugdíjba vonuljon, de az biztos, hogy kell idő, mire felfogja mekkora változás is áll be kettejük és a családjuk életében.