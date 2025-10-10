RETRO RÁDIÓ

Szombaton van a Kéktúrázás Napja– ezek a programok

Immár hatodik alkalommal szervez ingyenes programokat a Magyar Természetjáró Szövetség ebből az alkalomból. Mutatjuk, idén mivel készülnek a Kéktúrázás Napjára, október 11-re!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 17:15
kéktúra program kirándulás

A Magyar Természetjáró Szövetség október 11-én, szombaton vár minden természetjárót a Kéktúrázás Napjának alkalmából megrendezett túrákra. Mutatjuk, milyen jellegű kirándulások lesznek ezek!

kirándulás, túra, természetjárás, gyaloglás, Kéktúrázás napja,
Idén is megtartják a Kéktúrázás napját, méghozzá október 11-én, szombaton. Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció

Összesen 143 vezetett túrán lehet részt venni a Kéktúrázás Napján

A több mint 2580 kilométer hosszú Kékkör útvonalát – vagyis az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát – 143 db, egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották a szervezők. A könnyebb és rövidebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedéseket tartogató szakaszokig mindenki találhat magának megfelelőt, erőnlétéhez és kedvéhez igazodva - olvasható a kektura.hu-n.

Idén önjáró szakaszok is lesznek a programok között

A 143 túracsoport nagy részét (70) tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik majd, akik segítenek a szervezésben és a terepen való tájékozódásban. Újdonságként idén úgynevezett önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet csatlakozni a Kéktúrázás Napjához. A túrákon a részvétel idén is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A túraútvonalakról részletesebben

  • Lesznek geotúrák, ökotúrák Szentbékkálla és Balatonhenye, Tardos és Mogyorósbánya, Szendehely, Katalinpuszta és Ősagárd, Szarvaskő és Bélapátfalva között.
  • A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra Őriszentpéter és Szentgyörgyvölgy közötti szakaszán lesz.
  • Az Alföldi Kéktúra Halápi csárda és Nyíracsád közötti szakaszán lesz.
  • Lesznek vasutas túrák is Kóspallag, Kisinóci th. és Nógrád, illetve Nógrád és Szendehely, Katalinpuszta között, ahol a MÁV-csoport kollégái vezetik a szakaszokat.
  • Az erdészeti, nemzeti parkos túrák Uppony és Bánkút illetve Szögliget és Bódvaszilas között lesznek.
  • Kutyás túrák is lesznek az Alföldön a Tücsök-tanya és Petróczi-iskola valamint Körösladány és Csolt-monostor között.

A vezetett túrákról itt lehet többet megtudni.

Idén a Kéktúra hivatalos applikációját is kipróbálhatják a résztvevők

A Kéktúrázás Napjának regisztrált résztvevői már október 11-én, azaz most szombaton kipróbálhatják a tervezésre, navigációra és digitális bélyegzésre is alkalmas új Kéktúra mobil alkalmazás első nyilvános tesztverzióját. Az app főbb funkciói a következők:

  • Magyarország teljes turistatérképe ikonos jelzésű turistautakkal, offline mentési lehetőséggel.
  • Az egész Kéktúra mindig friss nyomvonala az aktuális bélyegzőpontokkal.
  • A Kéktúra szabályai, összes szakasza és leírásuk, a bélyegzőhelyek közötti szakaszok adataival (megfordítható irányban is).
  • Látnivalók, szálláshelyek az útvonal mentén ismertetővel, fotókkal.
  • Univerzális útvonaltervező rávezetési lehetőséggel a Kéktúra nyomvonalára.
  • Navigáció a választott útvonal mentén akár hangutasításokkal.
  • Útvonalrögzítő.
  • Bekapcsolható értesítések a közeli bélyegzőpontokról.
  • Hivatalosan elismert digitális bélyegzési lehetőség (nyomtatott vagy digitális igazolófüzetbe is), akadályoztatás esetén igazolás szelfivel.
  • Aktuális terepi figyelmeztetések.
  • Alapvető időjárási adatok a térképen.
  • Problémabejelentő felület.

 

 

