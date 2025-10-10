Szombaton van a Kéktúrázás Napja– ezek a programok

A Magyar Természetjáró Szövetség október 11-én, szombaton vár minden természetjárót a Kéktúrázás Napjának alkalmából megrendezett túrákra. Mutatjuk, milyen jellegű kirándulások lesznek ezek!

Idén is megtartják a Kéktúrázás napját, méghozzá október 11-én, szombaton. Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció

Összesen 143 vezetett túrán lehet részt venni a Kéktúrázás Napján

A több mint 2580 kilométer hosszú Kékkör útvonalát – vagyis az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát – 143 db, egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották a szervezők. A könnyebb és rövidebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedéseket tartogató szakaszokig mindenki találhat magának megfelelőt, erőnlétéhez és kedvéhez igazodva - olvasható a kektura.hu-n.

Idén önjáró szakaszok is lesznek a programok között

A 143 túracsoport nagy részét (70) tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik majd, akik segítenek a szervezésben és a terepen való tájékozódásban. Újdonságként idén úgynevezett önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet csatlakozni a Kéktúrázás Napjához. A túrákon a részvétel idén is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A túraútvonalakról részletesebben

Lesznek geotúrák, ökotúrák Szentbékkálla és Balatonhenye, Tardos és Mogyorósbánya, Szendehely, Katalinpuszta és Ősagárd, Szarvaskő és Bélapátfalva között.

A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra Őriszentpéter és Szentgyörgyvölgy közötti szakaszán lesz.

Az Alföldi Kéktúra Halápi csárda és Nyíracsád közötti szakaszán lesz.

Lesznek vasutas túrák is Kóspallag, Kisinóci th. és Nógrád, illetve Nógrád és Szendehely, Katalinpuszta között, ahol a MÁV-csoport kollégái vezetik a szakaszokat.

Az erdészeti, nemzeti parkos túrák Uppony és Bánkút illetve Szögliget és Bódvaszilas között lesznek.

Kutyás túrák is lesznek az Alföldön a Tücsök-tanya és Petróczi-iskola valamint Körösladány és Csolt-monostor között.

A vezetett túrákról itt lehet többet megtudni.

Idén a Kéktúra hivatalos applikációját is kipróbálhatják a résztvevők

A Kéktúrázás Napjának regisztrált résztvevői már október 11-én, azaz most szombaton kipróbálhatják a tervezésre, navigációra és digitális bélyegzésre is alkalmas új Kéktúra mobil alkalmazás első nyilvános tesztverzióját. Az app főbb funkciói a következők: