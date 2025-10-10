Szombaton van a Kéktúrázás Napja– ezek a programok

Immár hatodik alkalommal szervez ingyenes programokat a Magyar Természetjáró Szövetség ebből az alkalomból. Mutatjuk, idén mivel készülnek a Kéktúrázás Napjára, október 11-re!
A Magyar Természetjáró Szövetség október 11-én, szombaton vár minden természetjárót a Kéktúrázás Napjának alkalmából megrendezett túrákra. Mutatjuk, milyen jellegű kirándulások lesznek ezek!
A több mint 2580 kilométer hosszú Kékkör útvonalát – vagyis az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát – 143 db, egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották a szervezők. A könnyebb és rövidebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedéseket tartogató szakaszokig mindenki találhat magának megfelelőt, erőnlétéhez és kedvéhez igazodva - olvasható a kektura.hu-n.
A 143 túracsoport nagy részét (70) tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik majd, akik segítenek a szervezésben és a terepen való tájékozódásban. Újdonságként idén úgynevezett önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet csatlakozni a Kéktúrázás Napjához. A túrákon a részvétel idén is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A vezetett túrákról itt lehet többet megtudni.
A Kéktúrázás Napjának regisztrált résztvevői már október 11-én, azaz most szombaton kipróbálhatják a tervezésre, navigációra és digitális bélyegzésre is alkalmas új Kéktúra mobil alkalmazás első nyilvános tesztverzióját. Az app főbb funkciói a következők:
