Érdekel hogyan működik élesben egy kórház? Most megtudhatod! Ismét Kórház Éjszakája lesz a Szent Imrében

A rendezvényt először 2016-ban tartották meg Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató úr kezdeményezésére. Idén is számos programmal készülnek a már hagyománnyá vált Kórház Éjszakájára!
Október 10-én ismét Kórház Éjszakája lesz a Szent Imrében. A Kórház Éjszakája nevű rendezvény célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek a kórház működését, az osztályok mindennapi életét, hogy eloszlassa a gyógyítás misztikumát, hogy irányt mutasson az egészség megőrzésében és a tudatos és helyes életmódban. Ezeket elősegítendő idén ismét színes programokkal készül a Szent Imre Kórház, amik itt találhatók. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, 14 éven aluliak számára pedig nem ajánlott.
Flór Ferenc Váradolasziban született 1809. október 10-én és Budapesten hunyt el 1871. július 7-én. A Rókus Kórház előtt a lóvasút halálra gázolta. Élete során volt sebész, mellette az 1849-es szabadságharc katonaorvosi szolgálatának és Pest közegészségügyi hálózatának megszervezője is (felszámolta a műszer- és gyógyszerhiányt, létrehozta a tábori kórházak rendszerét), de ő volt az orvosi szaknyelv magyarításának kezdeményezője, 1847-ben pedig az elsők között alkalmazta a kloroformos altatást is. Nagy tekintélyét annak is köszönhette, hogy az 1838. évi jeges árvíz idején ő is csónakos csapatot szervezett és életét kockáztatva mentette a bajba jutottakat. Később könyvet is írt a vízbe fúlt emberek felélesztéséről és a vízből való mentés technikájáról.
A lelki egészség világnapját 1992 óta tartják október 10-én, a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére. A Világszövetség 1948-ban alakult az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedők gondozásának és a mentális egészség jobbításának elősegítése céljából. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása.
A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most pénteken, azaz október 10-én megérkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.
Október 10-től október 11-ig az VI. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
A koponyeg.hu szerint pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap pedig többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.
A rendőrség tájékoztatása szerint szakaszosan és időszakosan lezárják október 11-én 15 órától 22 óráig a VII., VIII. és XIV. kerületben a
Október 11-én 20 órától október 12-én 16 óráig az V. kerületben az
Emellett több helyen tilos lesz megállni ezekben a kerületben október 10-én 20 órától október 12-én 16 óráig.
Októberben immár 12. alkalommal kerül megrendezésre az ínyencek és édesszájúak legjobban várt őszi gasztroeseménye, a Kürtőskalács Fesztivál a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Október 10. és 12. között nem kevesebb, mint 10 stand kínálja majd a legfinomabb, hagyományosan készített kürtőskalácsokat és kürtősdesszerteket. A fesztivál felejthetetlen hangulatáról nem kevesebb, mint 3 színpad, 6 helyszín és temérdek program fog gondoskodni az állatkert, illetve a Biodóm kijelölt területén. További részletek a fesztiválról itt olvashatók.
Október 11-én és 12-én a magyar vasút néhány jellemző és ikonikus járműveit, valamint valósághű vasúti környezetet bemutató LEGO modellkiállítást tartanak Hűvösvölgyben. A mini sínhálózaton néhány közkedvelt vasúti jármű LEGO kockákból megépített kicsi változatai közlekednek majd egész nap. További részletek a kiállításról itt olvashatók.
A Magyar Természetjáró Szövetség egy ingyenes rendezvénnyel szeretné felhívni a figyelmet a nagy múltú kéktúrára, és általában a természetjárás szépségére. A hatodik születésnapját ünneplő túranap idén október 11-ére esik. Ezen a napon a résztvevő túracsoportok kisebb-nagyobb távokat megtéve (143 túraszakasz) összességében teljesítik a több mint 2580 km-t, tehát az Országos Kéktúra (OKT), a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra (RP-DDK) és az Alföldi Kéktúra (AK) útvonalait. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Mi sem tökéletesebb alkalom az őszi hangolódásra, mint az október 12-én megrendezésre kerülő Szüreti családi nap a Várkert Bazárban! A család apraja-nagyját egész napos ingyenes programokkal, zenével, bábszínházzal, mondókázással, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várják. A részletes programok itt olvashatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.