Érdekel hogyan működik élesben egy kórház? Most megtudhatod! Ismét Kórház Éjszakája lesz a Szent Imrében

Október 10-én ismét Kórház Éjszakája lesz a Szent Imrében. A Kórház Éjszakája nevű rendezvény célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek a kórház működését, az osztályok mindennapi életét, hogy eloszlassa a gyógyítás misztikumát, hogy irányt mutasson az egészség megőrzésében és a tudatos és helyes életmódban. Ezeket elősegítendő idén ismét színes programokkal készül a Szent Imre Kórház, amik itt találhatók. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, 14 éven aluliak számára pedig nem ajánlott.

A legmagyarabb magyar orvos születésnapja is ma van

Flór Ferenc Váradolasziban született 1809. október 10-én és Budapesten hunyt el 1871. július 7-én. A Rókus Kórház előtt a lóvasút halálra gázolta. Élete során volt sebész, mellette az 1849-es szabadságharc katonaorvosi szolgálatának és Pest közegészségügyi hálózatának megszervezője is (felszámolta a műszer- és gyógyszerhiányt, létrehozta a tábori kórházak rendszerét), de ő volt az orvosi szaknyelv magyarításának kezdeményezője, 1847-ben pedig az elsők között alkalmazta a kloroformos altatást is. Nagy tekintélyét annak is köszönhette, hogy az 1838. évi jeges árvíz idején ő is csónakos csapatot szervezett és életét kockáztatva mentette a bajba jutottakat. Később könyvet is írt a vízbe fúlt emberek felélesztéséről és a vízből való mentés technikájáról.

Ma van a lelki egészség világnapja is

A lelki egészség világnapját 1992 óta tartják október 10-én, a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére. A Világszövetség 1948-ban alakult az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedők gondozásának és a mentális egészség jobbításának elősegítése céljából. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása.

Ma érkeznek az októberi nyugdíjak

A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most pénteken, azaz október 10-én megérkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.