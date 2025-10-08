RETRO RÁDIÓ

„Ezt a gyűlöletcunamit már nem bírom” – kifakadt a Házasság első látásra sztárja

Rengeteg indulatot váltott ki a viccnek szánt poszt. Új bejegyzéssel reagált a Házasság első látásra sztárja.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.08. 07:00
Házasság első látásra gyűlöletcunami Dr Gaál Zoltán

Nehéz olyan közegben poénkodni, ahol nem vevők az ember humorára. Erre döbbent rá a Házasság első látásra című reality fogorvosa, dr. Gaál Zoltán. Mindennek hangot is adott Instagram-oldalán Marica egykori férje. Tette mindezt úgy, hogy a fanyar humorból ezúttal sem engedett!

Házasság első látásra
Házasság első látásra: Marica nem kért Zoltánból, aki most komoly gyűlöletcunamit kapott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja a gyűlöletcunami ellenére sem enged a humorból

„Ezt a gyűlöletcunamit már nem bírom. Ki gondolta volna, hogy egy önironikus, viccnek szánt poszt ennyi indulatot vált ki?
Őszintén sajnálom a humor nélküli embereket… Sz@r lehet így élni. Eszembe jutott egy buddhista bölcs mondása. Megkérdezték tőle, hogyan találta meg a lelki békét.”

– olvasható a fogorvos bejegyzése, melynek vége az általa csatolt mémben található:

 

