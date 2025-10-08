Nehéz olyan közegben poénkodni, ahol nem vevők az ember humorára. Erre döbbent rá a Házasság első látásra című reality fogorvosa, dr. Gaál Zoltán. Mindennek hangot is adott Instagram-oldalán Marica egykori férje. Tette mindezt úgy, hogy a fanyar humorból ezúttal sem engedett!

Házasság első látásra: Marica nem kért Zoltánból, aki most komoly gyűlöletcunamit kapott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja a gyűlöletcunami ellenére sem enged a humorból

„Ezt a gyűlöletcunamit már nem bírom. Ki gondolta volna, hogy egy önironikus, viccnek szánt poszt ennyi indulatot vált ki?

Őszintén sajnálom a humor nélküli embereket… Sz@r lehet így élni. Eszembe jutott egy buddhista bölcs mondása. Megkérdezték tőle, hogyan találta meg a lelki békét.”

– olvasható a fogorvos bejegyzése, melynek vége az általa csatolt mémben található: