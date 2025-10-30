Már az ötvenes években is divat volt a töklámpás: retró képeken, hogy ünnepeltük régen a halottak napját

Gyertyafény, krizantém és csend – így emlékezünk halottak napján manapság. De vajon hogy volt ez régen, és hányan tudják, hogy mindenszentek és halottak napja nem ugyanaz, és azt, hogy a ma népszerű halloween is ugyanebből a hagyománykörből nőtt ki?

Pálmalevél-vásárlás: ez is a halottak napja része volt – Fotó: Fortepan/Országos Széchényi Könyvtár/Müllner János

Mindenszentek, halloween, halottak napja régen

Mindenszentek napján, azaz november 1-jén az egyház minden mennybe jutott lelket ünnepel. Az ünnep gyökerei egészen az ókori keresztényüldözésekig nyúlnak vissza, amikor a vértanúk emlékét őrizték meg ezzel a nappal. A néphagyományban mindenszentek idején a temetők fénybe borulnak: a családok megtisztítják a sírokat, virágot visznek és gyertyát gyújtanak szeretteikért. Sok helyen még ma is harangoznak az elhunytakért vagy ételt adnak a rászorulóknak. A nap előestéje október 31., amely halloween néven ismert – a név az „All Hallows’ Eve”, vagyis mindenszentek éjszakája kifejezésből származik.

A győrladaméri gyerekek töklámpást készítettek 1955-ben – Fotó: Fortepán/dr. Horváth Miklós

Másnap, november 2-án következik a halottak napja, amikor a katolikus egyház minden elhunytért, különösen a tisztítótűzben lévőkért imádkozik.

Magyar népszokások

November 1-je a magyar hagyományokban nemcsak egyházi, de gazdasági és közösségi esemény is volt egyszerre. Sok helyen ekkor fogadták a cselédeket, pásztorokat, máshol legényvásárt tartottak. Tilos volt munkát végezni, mert a hiedelem szerint aki ilyenkor dolgozik, az háborgatja a halottakat. Úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja között a lelkek hazalátogatnak, ezért kenyeret, sót és vizet tettek az asztalra, Székelyföldön pedig külön „halottak kenyerét” sütöttek. A szegényekről sem feledkeztek meg – alamizsnát, ételt osztottak, hogy ezzel is segítsék az elhunytak lelki üdvét.

November 2-án, halottak napján sokféle tiltást betartottak, mindenszentek ünnepéhez hasonlóan ezen a napon sem mostak, nem varrtak, nem meszeltek, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát. Esténként mécsesek és gyertyák fénye világította meg a temetőket, ahány halottja volt egy családnak, annyi gyertyát gyújtottak. Úgy tartották, hogy a láng utat mutat a lelkeknek, hogy visszataláljanak nyughelyükre.