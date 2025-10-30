Már az ötvenes években is divat volt a töklámpás: retró képeken, hogy ünnepeltük régen a halottak napját
A mindenszentek és halottak napja régen is legalább annyira fontos volt, mint napjainkban. A sok hasonlóság mellett azonban találni különbségeket is, régen például halottak napján nem mostak, nem meszeltek, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát. Nézd meg galériánkat arról, régen hogyan tartották ezt az ünnepet!
Gyertyafény, krizantém és csend – így emlékezünk halottak napján manapság. De vajon hogy volt ez régen, és hányan tudják, hogy mindenszentek és halottak napja nem ugyanaz, és azt, hogy a ma népszerű halloween is ugyanebből a hagyománykörből nőtt ki?
Mindenszentek, halloween, halottak napja régen
Mindenszentek napján, azaz november 1-jén az egyház minden mennybe jutott lelket ünnepel. Az ünnep gyökerei egészen az ókori keresztényüldözésekig nyúlnak vissza, amikor a vértanúk emlékét őrizték meg ezzel a nappal. A néphagyományban mindenszentek idején a temetők fénybe borulnak: a családok megtisztítják a sírokat, virágot visznek és gyertyát gyújtanak szeretteikért. Sok helyen még ma is harangoznak az elhunytakért vagy ételt adnak a rászorulóknak. A nap előestéje október 31., amely halloween néven ismert – a név az „All Hallows’ Eve”, vagyis mindenszentek éjszakája kifejezésből származik.
Másnap, november 2-án következik a halottak napja, amikor a katolikus egyház minden elhunytért, különösen a tisztítótűzben lévőkért imádkozik.
Magyar népszokások
November 1-je a magyar hagyományokban nemcsak egyházi, de gazdasági és közösségi esemény is volt egyszerre. Sok helyen ekkor fogadták a cselédeket, pásztorokat, máshol legényvásárt tartottak. Tilos volt munkát végezni, mert a hiedelem szerint aki ilyenkor dolgozik, az háborgatja a halottakat. Úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja között a lelkek hazalátogatnak, ezért kenyeret, sót és vizet tettek az asztalra, Székelyföldön pedig külön „halottak kenyerét” sütöttek. A szegényekről sem feledkeztek meg – alamizsnát, ételt osztottak, hogy ezzel is segítsék az elhunytak lelki üdvét.
November 2-án, halottak napján sokféle tiltást betartottak, mindenszentek ünnepéhez hasonlóan ezen a napon sem mostak, nem varrtak, nem meszeltek, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát. Esténként mécsesek és gyertyák fénye világította meg a temetőket, ahány halottja volt egy családnak, annyi gyertyát gyújtottak. Úgy tartották, hogy a láng utat mutat a lelkeknek, hogy visszataláljanak nyughelyükre.
Az alábbi képre kattintva nézheted végig retró galériánkat arról, miként ünnepeltük régen a mindenszenteket és a halottak napját:
