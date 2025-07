Szakértő elárulta: ez a hétköznapi virág a tökéletes kullancs és szúnyog riasztó

A használata egyszerű, azonban oda kell figyelni, hogy a bőrünkhöz semmiféle módon ne érjen, és 0,5%-os permetrint ajánlott venni, amit egy szórófejes flakonban vagy kancsóban kell fel hígítani. Ezután az anyagot a ruhára kell fújni, kabátra, nadrágra, ingre, zoknira, cipőre, sapkára, de a hátizsákra is illetve campingezéskor a sátorra is lehet fújni a szerből. Általában 24-48 órával a viselés, használat előtt kell felvinni, így van ideje megszáradni és kötődni az anyaghoz, amire fújtad. Fújd be a ruháidat kint, amíg nincsenek a testeden; akaszd fel például egy ruhaszárító kötélre, és fújd be egyenletesen, hogy nedves legyen, de ne csöpögjön át.

Fontos megjegyezni, hogy a szer, amivel befújtuk ruháinkat, eszközeinket, akár hat hétig vagy hat mosásig is ellenállóak, utána ismét alkalmazni kell őket abban az esetben ha kimozdulunk. A permetrin alkalmazása nem okoz kárt az emberi szervezetben, macskákra és kutyákra azonban veszélyes lehet, így érdemes akkor alkalmazni ha kedvenceink nincsenek körülöttünk.