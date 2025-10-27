„Megkeresztelnék egy földönkívülit” – állítja XIV. Leó pápa csillagásza

Richard D’Souza atya szerint bármilyen földönkívüli lény, akit esetleg felfedeznénk, Isten teremtménye, így semmi akadálya nem lenne annak, hogy belépjen a katolikus egyházba. Az atya elismerte, hogy az emberiségnek és a vallásnak is gyökeresen újra kellene értelmeznie önmagát, ha egyszer kapcsolatba lépnénk földönkívüliekkel.

Megkeresztelne egy földönkívülit a pápa csillagásza Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

D’Souza atya szerint a földönkívüliek is Isten gyermekei lennének

Richard D’Souza atyát nemrég nevezték ki XIV. Leó pápa vezető csillagászává. Az új vatikáni csillagvizsgáló igazgatójaként, a Rómához közeli Castel Gandolfóban, olyan helyen dolgozik, ahol a vallási hit és a tudományos megértés találkozik.

A 47 éves D’Souza atya szerint az értelmes földönkívüli élet felfedezése alapjaiban rengetné meg a vallást és az emberiség történelmét, de örömmel fogadná az idegeneket a katolikus egyházban. Amikor megkérdezték tőle, megkeresztelne-e egy földönkívülit, így válaszolt:

Igen, igen. A teológiának újra kellene gondolnia önmagát, és figyelembe kellene vennie ezeket a más lényeket is. Mindannyian Isten teremtményei lennének. Ők is Isten gyermekei.

Az Indiában született pap teológiát és filozófiát tanult, majd 2011-ben jezsuita pappá szentelték. Fizikából diplomázott, majd a heidelbergi egyetemen szerzett mesterfokozatot, ezt követően a Michigani Egyetemen folytatta posztdoktori kutatásait. Miután 2016-ban csatlakozott a Vatikáni Csillagvizsgálóhoz, számos tudományos folyóiratban publikált, és ma már egy aszteroida is viseli a nevét.

D’Souza atya úgy véli, hogy fontos foglalkozni a földönkívüliek kérdésével, mivel világszerte egyre intenzívebb az idegen élet utáni kutatás. Azt jósolja, hogy a tudósok a következő 30 évben képesek lesznek megállapítani, létezik-e földönkívüli élet, hiszen a tudomány ezen dolgozik – számolt be róla a Daily Star.