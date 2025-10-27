„Megkeresztelnék egy földönkívülit” – állítja XIV. Leó pápa csillagásza
Izgalmas kijelentést tett Richard D’Souza. Ezért keresztelne meg egy földönkívülit.
Richard D’Souza atya szerint bármilyen földönkívüli lény, akit esetleg felfedeznénk, Isten teremtménye, így semmi akadálya nem lenne annak, hogy belépjen a katolikus egyházba. Az atya elismerte, hogy az emberiségnek és a vallásnak is gyökeresen újra kellene értelmeznie önmagát, ha egyszer kapcsolatba lépnénk földönkívüliekkel.
D’Souza atya szerint a földönkívüliek is Isten gyermekei lennének
Richard D’Souza atyát nemrég nevezték ki XIV. Leó pápa vezető csillagászává. Az új vatikáni csillagvizsgáló igazgatójaként, a Rómához közeli Castel Gandolfóban, olyan helyen dolgozik, ahol a vallási hit és a tudományos megértés találkozik.
A 47 éves D’Souza atya szerint az értelmes földönkívüli élet felfedezése alapjaiban rengetné meg a vallást és az emberiség történelmét, de örömmel fogadná az idegeneket a katolikus egyházban. Amikor megkérdezték tőle, megkeresztelne-e egy földönkívülit, így válaszolt:
Igen, igen. A teológiának újra kellene gondolnia önmagát, és figyelembe kellene vennie ezeket a más lényeket is. Mindannyian Isten teremtményei lennének. Ők is Isten gyermekei.
Az Indiában született pap teológiát és filozófiát tanult, majd 2011-ben jezsuita pappá szentelték. Fizikából diplomázott, majd a heidelbergi egyetemen szerzett mesterfokozatot, ezt követően a Michigani Egyetemen folytatta posztdoktori kutatásait. Miután 2016-ban csatlakozott a Vatikáni Csillagvizsgálóhoz, számos tudományos folyóiratban publikált, és ma már egy aszteroida is viseli a nevét.
D’Souza atya úgy véli, hogy fontos foglalkozni a földönkívüliek kérdésével, mivel világszerte egyre intenzívebb az idegen élet utáni kutatás. Azt jósolja, hogy a tudósok a következő 30 évben képesek lesznek megállapítani, létezik-e földönkívüli élet, hiszen a tudomány ezen dolgozik – számolt be róla a Daily Star.
