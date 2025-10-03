Számos fontos évforduló lesz a mostani hétvégén, többek között az ajkai vörösiszap katasztrófáé!

1893-ban egy október 3-ai napon szabadalmaztatta a találmányt J.S. Thurman. Ez volt az első motoros (benzinüzemű)porszívó, amit már nem ember, hanem gép hajtott. Nem sokkal ezután házhoz rendelhető takarítást is vállalt, alkalmanként 4 dollárért.

Az első fénykép elfaxolásának is évfordulója lesz

103 évvel ezelőtt 1922 októberében Washingtonban küldtek először fényképet telefonvonalon keresztül.

73 éve jelent meg az első mágneses videómagnó is

1952. október harmadikán mutatták be az első szalaggal működő videómagnót Los Angelesben. Vision Electronic Recording Apparatus (VERA) névre hallgatott, és a BBC tesztelte.

A paksi atomerőművet is ezen a napon kezdték el építeni

50 évvel ezelőtt, 1975-ben tették le a ma már több ezer háztartást elektromos árammal ellátó atomerőmű alapkövét Pakson, méghozzá egy október 3-ai napon.

Az Atlantis űrrepülőgép is ekkor indult az első útjára

Az Atlantis amerikai űrrepülőgép a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatal (NASA) flottájához tartozott. Ez volt a negyedik megépített űrrepülőgépük, aminek az első repülése 1985. október 3-án volt.

Ezen a napon lett az SOS a hivatalos nemzetközi segélykérő jelzés

1906. október harmadikán hivatalos nemzetközi segélykérő jelzéssé nyilvánította a Nemzetközi Rádió-távírási Konvenció (International Radio Telegraphic Convention) az SOS-t Berlinben.

Szombaton lesz az ajkai vörösiszap katasztrófa 15. évfordulója

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelő, hatalmas anyagi és környezeti károkat okozó ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa volt, a magyar ipar történetének egyik legsúlyosabb balesete. 2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.

A Gergely naptár bevezetésének évfordulója is most lesz

1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Ekkor váltott át a legtöbb katolikus ország Gergely naptárra. A naptárreform a juliánus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó tíz napos időeltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabály, hogy minden olyan év, amelynek utolsó két számjegye néggyel osztható, szökőév legyen.