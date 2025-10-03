RETRO RÁDIÓ

Számos fontos évforduló lesz a mostani hétvégén, többek között az ajkai vörösiszap katasztrófáé!

Vannak olyan napok a történelemben, amikor több, mérföldkőnek számító dolog is lezajlik egyszerre. Ilyen nap volt anno többek között október harmadika és negyedike. Mutatjuk, miknek lesz most az évfordulója!

1893-ban egy október 3-ai napon szabadalmaztatta a találmányt J.S. Thurman. Ez volt az első motoros (benzinüzemű)porszívó, amit már nem ember, hanem gép hajtott. Nem sokkal ezután házhoz rendelhető takarítást is vállalt, alkalmanként 4 dollárért.

210902-77-KZ évforduló
132 éve szabadalmaztatták a porszívót, a hétvégén több évforduló is lesz Illusztráció: Knap Zoltán / Bors

Az első fénykép elfaxolásának is évfordulója lesz

103 évvel ezelőtt 1922 októberében Washingtonban küldtek először fényképet telefonvonalon keresztül.

73 éve jelent meg az első mágneses videómagnó is

1952. október harmadikán mutatták be az első szalaggal működő videómagnót Los Angelesben. Vision Electronic Recording Apparatus (VERA) névre hallgatott, és a BBC tesztelte.

A paksi atomerőművet is ezen a napon kezdték el építeni

50 évvel ezelőtt, 1975-ben tették le a ma már több ezer háztartást elektromos árammal ellátó atomerőmű alapkövét Pakson, méghozzá egy október 3-ai napon.

Az Atlantis űrrepülőgép is ekkor indult az első útjára

Az Atlantis amerikai űrrepülőgép a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatal (NASA) flottájához tartozott. Ez volt a negyedik megépített űrrepülőgépük, aminek az első repülése 1985. október 3-án volt.

Ezen a napon lett az SOS a hivatalos nemzetközi segélykérő jelzés

1906. október harmadikán hivatalos nemzetközi segélykérő jelzéssé nyilvánította a Nemzetközi Rádió-távírási Konvenció (International Radio Telegraphic Convention) az SOS-t Berlinben.

Szombaton lesz az ajkai vörösiszap katasztrófa 15. évfordulója

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelő, hatalmas anyagi és környezeti károkat okozó ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa volt, a magyar ipar történetének egyik legsúlyosabb balesete. 2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.

A Gergely naptár bevezetésének évfordulója is most lesz

1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Ekkor váltott át a legtöbb katolikus ország Gergely naptárra. A naptárreform a juliánus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó tíz napos időeltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabály, hogy minden olyan év, amelynek utolsó két számjegye néggyel osztható, szökőév legyen.

68 éve lőtték fel az űrbe a Szputnyik 1-et

1957. október negyedikén állt Föld körüli pályára a műhold. Az 58 kg-os gömb nagyjából 3 hónapig üzemelt, majd a légkörbe érve elégett. 1 W-os rádióadójával bip-bip-bip jeleket adott, melyet rádióamatőrök is fogtak. A Szputnyik szó jelentése útitárs.

A Bazilika alapkövét 174 éve fektették le

1851. október negyedikén tették le az épület alapkövét. A bazilika megépítésére az 1838-as nagy árvíz szolgáltatott indokot. A mai Szent István tér közepe egy kis, természetes kiemelkedést képezett a sík pesti területen, amelyen több száz lakos talált menedéket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentették őket. Az árvíz túlélői fogadalmi adományokkal támogatták, hogy csodálatosnak vélt megmenekülésük helyszínén templom épüljön.

Vasárnap lesz 14 éve, hogy elment Steve Jobs

Steve Jobs -akinek a számítógépes egér és betűtípusok, és az érintőképernyős telefonok elterjedését köszönhetjük- 2011. október 5-én hunyt el. Néhány érdekesség a munkásságáról: az ő irányítása alatt fejlesztette ki az Apple Computer a cég egyik fő termékét, az Apple Macintosh számítógépet. 1986-ban felvásárolta az animációs filmeket készítő Pixar Animation Studios-t, ettől fogva ő volt a cég elnök-vezérigazgatója. A Pixar munkája többek közt a Toy Story – Játékháború és a Némó nyomában. 2006-ban a Pixar feletti tulajdoni jogáért cserébe részvényeket kapott a Walt Disney Company-ben, amivel ő lett a Disney legnagyobb egyéni részvényese.

A Magyar Nemzeti Galéria megnyitásának évfordulója is most lesz

1957. október 5-én nyílt meg a galéria. Gyűjteményének alapját a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtára, modern szobor- és éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. Az intézmény főigazgatója Pogány Ö. Gábor, a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese lett.

Kossuth Lajos tér, Magyar Nemzeti Galéria és az MSZMP Párttörténeti Intézete. A felvétel a Parlament kupolájától készült. Fotó: Mezey Ferenc / Fortepan

Ilyen időnk lesz a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják majd meg, főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő. Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap pedig erősen felhős idő ígérkezik szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.

Programból sem lesz hiány a hétvégén

  • Mozinet Filmnapok lesznek a Puskin moziban október 3-5-ig. Három napon át hét film premier előtti vetítésére válthat jegyet a közönség a 15. Mozinet Filmnapok keretében. A filmfesztiválon megtekinthető lesz az Azúr ösvény, az Árva, a Vermiglio – A hegy asszonya, az Arco, az Alpha, a Csendes barát, valamint A szeretet, ami megmarad című filmek. A fesztiválkedvenceken kívül természetesen izgalmas beszélgetések és kísérőprogramok is lesznek. Az esemény további részletei itt olvashatók.
  • Népszínház Járdafesztivál lesz október 4–5. között. Negyedik alkalommal rendezik meg a környék kulturális, művészeti és kulináris kínálatát felvonultató fesztivált, koncertekkel és kóstolókkal fűszerezve. A közösségformáló esemény célja, hogy minél többen felfedezzék maguknak Budapest legszínesebb városrészét. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt találhatók.
  • Jön a VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó is. Immáron hetedik alkalommal rendezik meg az eseményt az Aeroparkban október 4. és 5. között, ahol a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai, járműbemutatók, szimulátorok, nosztalgiarepülés és ezernyi izgalom várja a látogatókat.
  • Retro nap lesz a Memento Parkban október 5-én. A szoborpark megtelik élettel és parádés vetélkedők, lebilincselő előadások, retro garázsvásár, autóbemutató, valamint izgalmas nappali és záróra utáni tárlatvezetések biztosítják az önfeledt kikapcsolódást. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt találhatók.

 

