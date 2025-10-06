„Az idős édesanyám mintha kerülne minket — aggódnom kellene?”

Egy neve elhallgatását kérő, aggódó nő számolt be arról, hogy úgy érzi, nyolcvanas évei elején járó édesanyja egyre inkább kerüli őt és a testvéreit. A változás hirtelen, minden előjel nélkül történt, ezért sem tudja, most mit tegyen, hogy megőrizze a családi egységet.

A családtagok úgy érzik, tehetetlenek / Fotó: Pexels

Régebben nem volt ez így. Amikor meglátogattuk, engedte, hogy a férjemmel és a gyerekekkel nála maradjunk. Még tavaly is, amikor elesett és megsérült, megengedte, hogy pár napig nála legyek és segítsek neki. A testvéreim már egy ideje azt mondogatják, hogy „megunta” őket, de én csak az elmúlt egy évben vettem észre a változást. Mostanában még a telefonbeszélgetéseink is rövidek. Több mint ötórányira lakunk egymástól, és bár elköltöztem középiskola után, mindig rendszeresen hívtam.

- fejtette ki. Mint elmondta, az aggasztja igazán, hogy ha néha elmaradt a hívása, az édesanyja nem is próbálja keresni. Ha mégis beszélnek, miután az asszony megkérdezi, hogy vannak, gyorsan le akarja zárni a hívást, mielőtt rákérdezhetne, mi a helyzet az édesanyjával. A nőben tombolnak a kérdések: Ez normális? Talán titkol valamit az édesanyja? Nem érzi jól magát?

Nekünk, a testvéreimmel, aggódnunk kellene, vagy egyszerűen csak joga van egy kis visszavonuláshoz, most, hogy idősebb? Ő remek édesanya, mindannyian nagyon szeretjük, de az, hogy leüljünk vele egy egyenes, komoly beszélgetésre, nem igazán jellemző ránk. Mit tegyünk?

- tette fel a kérdést a nő.

Családi dilemma: az őszinte beszélgetés mindenre megoldás

A nypost.com szakértője kiemelte, lehet, hogy a nő családjában nem szokás az ilyen egyenes beszéd, de most eljött az ideje, hogy mindannyian elmondják az édesanyjuknak, hogy nem értik, miért viselkedik furcsán, miért zárja ki őket az életéből. Azt javasolta, kérdezzék meg őszintén, lehetséges-e, hogy"rájuk unt", esetleg túlságosan rá voltak utalva az idők folyamán... Így zárta sorait: