„Ez az, tesa, nyomjad!” – Botrányos, mit művelt ez a férfi a bulinegyedben – videó

Varjúember táncolt a Nyugatinál, puszta kézzel tolta a 4-es 6-os villamost egy illuminált férfi, a Kelenföldi vasútállomáson pedig egy Angry Birds szórakoztatta a népet – sok minden történik Budapesten, amitől az ember tényleg nem jut szóhoz! Október elején új showman mutatkozott be a fővárosban: a férfi a bulinegyedben ropta a táncot, nem is akárhol…

A parkolóóra tetején táncolt a bulinegyed showmanje Fotó: Beküldött fotó

A bulinegyed showmanje

Végigsöpört a TikTokon és azóta is jót nevetnek rajta az emberek, hogy egy bulizó férfi mennyire felszabadultan szórakozott a VII. kerületben. A baj csak az, hogy túlságosan is jól érezte magát.

„Na, ez már nekem is sok! Mi a f*sz ez?!” – írta az egyik kommentelő a közösségi platformon, miután meglátta a botrányos felvételt.

Ez az, tesa’, nyomjad neki!

– biztatta egy másik, nevető emojikkal megfűszerezve véleményét.

Sajnos sokaknak emlékezetesre sikerült október 7-e, az biztos. Aznap este több felvétel is felkerült a netre, és volt is mit rögzíteni: a fiatal férfi nem bírta türtőztetni túlpörgött indulatait és a Király utca 80-nál kezdett műsorozni. Na nem úgy, ahogy gondolod! Bulizott, csak kicsit másképp...

„Be volt csiccsentve, az tuti”

Enikő épp hazafelé tartott akkor este 9 óra tájt, amikor meglátta a fickót. Azt mondja, sok minden történik Budapesten, de azért a férfi őt is rendesen meglepte. „Épp telefonoztam, amikor meghallottam, hogy valaki hangosan zenét hallgat. De nem láttam senkit. Nézem, nézem, hogy mégis honnan jön a zene… Akkor vettem észre. Nem hittem a szememnek! Jól látok? – kérdeztem magamtól. Ott táncolt a tetején!” – mesélte megdöbbentő élményét Enikő a Metropolnak.

Körülötte mindenki egy pontba nézett: vele szemben egy bulizó férfi ropta – egy parkolóautomata tetején! Rejtély, hogyan jutott fel arra a magas pontra, de a bulibárónak valahogy sikerült. Tériszonya sem volt, jóllehet, az alkoholszintje elég magas lehetett. Keze-lába, minden porcikája hullámzott a dalra. Veszélyes mutatvány volt, mert ha csak egy picit rosszat lép, össze is törhette volna magát.

Élvezte, az biztos. Mindenki őt bámulta. Be volt csiccsentve, az tuti! Feldobta az estémet, de azért csoda, hogy nem zúgott onnan le az útra…

– zárta szavait a nő, aki másokhoz hasonlóan rögtön telefont ragadott és megörökítette a bulibáró „műsorát”.