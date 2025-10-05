A Budapesti Cigányzenekar zenéjére táncolhattak az idősek

A Budapesti Cigányzenekar a fővárosi Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére alakult meg a főváros támogatásával. Ennek a döntésnek igen hamar meglett a gyümölcse; október elsején, az idősek napja és a zene világnapja alkalmából a Budapesti Cigányzenekar élőzenés fellépést adott a Bánk bán utcai Gyakszi Idősek Otthona lakóinak. A hallgatóság közül többen a könnyüket morzsolták, mások pedig táncba vitték a megjelent fideszes képviselőket.

A Budapesti Cigányzenekar előadása közben néhányan a könnyeikkel küzdöttek. Fotó: Metropol

Az időseket is táncra perdítette a Budapesti Cigányzenekar

A fővárosi Fidesz-KDNP frakció egy fontos, hagyatékmentő intézkedést szorgalmazott a közgyűlésen. Sikerült megszavazni, hogy Budapestnek újra legyen saját cigányzenekara, az elismert zenészek a közgyűlés előtt is felléptek.

Jelenleg is zajlik az egyeztetés a Magyar Művészeti Akadémia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, az alapító tagok és a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. Az intézmények közreműködésével egy olyan koncepciót szeretnének kialakítani, amely hosszabb távra segítheti a hasonló kezdeményezéseket.

Szerencsére a Budapesti Cigányzenekar már most rendelkezésre áll és örömmel nyújtja tehetségét az érdeklődőknek. Október elsején a Bánk bán utcai idősek otthonában és a Pesti úti idősek otthonában is megmelengették a hallgatók szívét. A zenekar tagjai, névszerint Fehér István prímás, Ifjabb Kállai Kiss Ernő és Sárközi Lajos hegedűsök, Bóni Lajos brácsista, valamint Duka Norbert és Bóni Zsolt bőgősök szívet melengető hangulatot teremtettek az otthonban.

Büszke vagyok, hogy Budapest már egy olyan zenekarral rendelkezik, amelyben világhírű zenészek gyűltek össze. Ezek a művészek arra vállalkoztak, hogy az idősek napja alkalmából egy kis örömöt, táncot vigyenek a lakók szívébe. Már csak azért megérte, mert ha visszanézzük a felvételeket, látjuk, hogy az első sorban a könnyüket morzsolták az idősek. Ők az alappillére annak, hogy a mi generációnk létezhet

– fogalmazott Radics Béla, a fővárosi Fidesz-KDNP képviselője. Az ünnepély tehát nem csupán a Cigányzenekar létrejöttét, hanem az idősek életművét is dicsőítette.

Azt gondoljuk, hogy az idősek minden köszönetet és figyelmet megérdemelnek, nemcsak október elsején, hanem az év összes napján. Ők azok, akik tulajdonképpen felépítették az országot, rengeteget tettek hozzá ahhoz, hogy ott tartsunk, ahol tartunk. Ezt szeretnénk nekik megköszönni

– tette hozzá Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz elnöke.