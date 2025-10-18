Magyarországon a világ szeme! Ezt mondják a budapesti békecsúcs főszereplői

A világ két nagyhatalmának vezetője is Magyarországot találja a legalkalmasabb helyszínnek ahhoz, hogy az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokat lefolytassák. A budapesti békecsúcshoz pedig az kellett, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országának számít, a magyar kormány 3 és fél éve a békéért dolgozik, Orbán Viktor pedig kiváló kapcsolatot ápol a világ vezetőivel.

Vlagyimir Putyin (balra) és Donald Trump hamarosan Budapesten ülnek újra tárgyalóasztalhoz Fotó: AFP / AFP

A világ összes jelentős napilapja és hírportálja vezető anyagban számolt be arról, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az alaszkai tárgyalások után ezúttal Budapesten fognak tárgyalóasztalhoz ülni. Az erről szóló cikkekben, híradásokban többen felvetették, hogy vajon miért éppen egy alig 10 millió lakosú kis közép-európai országra esett a nagyhatalmak vezetőinek választása. Most ahelyett, hogy mi elemeznénk a kialakult helyzetet, nézzük, mit mondtak az érintettek a békecsúcs helyszínéről, hazánk fővárosáról.

Orbán Viktor:

A magyar miniszterelnök egy frappáns Facebook-bejegyzésben foglalta össze a feltételezett okokat:

Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja. Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább.

Donald Trump:

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott washingtoni sajtótájékoztató közben egy újságíró Donald Trumptól is megkérdezte, hogy miért Budapest lesz a tárgyalások helyszíne.

Magyarország egy biztonságos ország

– kezdte Trump a riportereknek. Az amerikai elnök emellett ismét hangsúlyozta, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.