Egy férfi több milliót talált a bankszámláján – ami ezután történt, arra álmában sem számított

A férfi egyik pillanatról a másikra milliomos lett. Az öröme azonban nem tartott sokáig, miután ugyanis a pénz egy részét elköltötte, jött a kegyetlen fordulat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 12:30
Módosítva: 2025.10.12. 12:46
A brazíliai Goiâniából származó Guilherme Moreira 2019-ben egy nap döbbenten vette észre, hogy a számláján 18 666 000 realt (1,25 milliárd forint) helyeztek el. A férfi teljesen ledöbbent a hatalmas pénzösszeg láttán, azonban hamarosan kiderült, hogy a bankja, a Banco Safra ami egy brazil pénzügyi szolgáltató vállalat –, rendszerhibája miatt mintegy 400 ügyfél kapott tévesen óriási összegeket. Míg a legtöbben azonnal visszautalták a pénzt, és így elkerülték a jogi következményeket, addig Guilherme Moreira egészen másként döntött.

Banki hiba tette milliárdossá a brazil férfit

A férfi, aki egy elegáns étterem tulajdonosa volt, már másnap felvette a kapcsolatot a bankkal, mielőtt átutalásokat indított az édesapjának, a saját üzleti számlájára és egy beszállítónak is. Sőt, vett magának egy piros Porschét is.

A bank eközben megpróbálta visszaszerezni a pénzt, ezért feljelentést tett Moreira ellen, és lefoglalták a luxusautót. A nyomozást vezető rendőr szerint a férfi visszaélt a helyzettel, amikor a pénzt különböző számlákra utalta tovább.

Moreira ügyvédje azonban vitatta ezt, és azt állította, hogy ügyfele azonnal kapcsolatba lépett a bankkal, amint észrevette a hibát. A védők üzenetváltásokat is bemutattak a férfi és a bank között, amelyekben a pénz visszautalásának feltételeiről tárgyaltak. Szerintük a konfliktus abból adódott, hogy a pénzintézet elzárkózott mindenféle egyeztetéstől, és hajthatatlan álláspontjával teljesen váratlan helyzetbe hozta Moreirát. Erre reagálva a férfi pert indított a bank ellen, és anyagi, valamint érzelmi kártérítést követelt.

A brazil jogrendszerben nem létezik a „talált pénz nálam marad” elv, és még a banki hibából eredő pénzfelhasználás is bűncselekménynek számít.

Bár az eset még 2019-ben történt, a bíróság csak 2023-ban rendelte el, hogy a bank adja vissza a Porschét Moreirának. A férfi ügyvédje hozzátette, hogy a pénzt mostanra teljes egészében visszafizették – számolt be róla a Daily Star.

A polgári jog területén nem történt bűncselekmény. A rendőrfőnök ugyan pénzmosásról is beszélt, de semmilyen bizonyíték nincsen arra, hogy ez valóban megtörtént. A teljes zűrzavart kizárólag a bank hibája okozta

– nyilatkozta Bruno Pena, a férfi jogi képviselője.

 

