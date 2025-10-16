Verekedések, kiabálás, h*gyszag – pokollá vált az élet a Pesti út sarkán
Minden este üvöltözés, verekedés és mocskos beszólások zavarják meg a XVII. kerület egyik parkjának csendjét.
Egyre több lakó panaszkodik a XVII. kerületi Újlak utca és a Pesti út sarkán lévő park állapotára, ahol rendszeresen különféle balhék zavarják meg a környékbeliek nyugalmát. A lakók szerint mindig ugyanaz az 5-10 fős társaság tartja rettegésben a környéket, és hiába a rendőrség, a helyzet hónapok óta változatlan.
Balhé van, de minden éjszaka
Kizártnak tartom, hogy csak engem és a családomat zavarja, amit ezek művelnek
– írta felháborodottan a környéken élő Mihály, aki egy helyieknek készült Facebook-csoportban mutatta be a problémát, ami a bejegyzése szerint az, hogy egy hangos társaság minden nap megjelenik a közeli parkban, ahol órákon át ordibálnak, isznak, és nem ritkán egymásnak is esnek.
„Ha lemegyek szólni, abból verekedés lesz. Ha kihívom a rendőröket, nem történik semmi. Nem hiszem, hogy hagynunk kéne, hogy megkeserítsék az életünket” – írta a férfi a posztjában.
A lakók elmondása szerint ez a társaság főként azért aggasztó, mert problémás droghasználókból áll, akik sokszor már napközben is italoznak, esténként pedig hangos veszekedéseikkel verik fel a környéket.
Van egy szőkehajú nő, aki mindig, kivétel nélkül patáliát csinál. Ő kezdi a kiabálást, aztán veszekedés, verekedés lesz a vége. Már szinte minden este ez megy
– mesélte el lapunk megkeresésére egy helyi lakos. Egy másik lakó állítása szerint a rendőrség többször is járt kint, de ezek után a társaság rövid időn belül mindig visszatér.
Mindig visszajönnek. Igazoltatják őket, aztán megy minden tovább. Nyáron elviselhetetlen volt a húgyszag, a fűszag és nem a frissenvágott fűre gondolok
– panaszkodott Gergő, aki szerint a helyzet hónapok óta tarthatatlan. Az egyik lakó, Éva, korábban már egy képet is készített a legdurvább esetről: a felvételen az látszik, ahogy egy férfit két másik emel fel az úttestről egy verekedés után.
„Az erkélyt sem lehet nyitva hagyni, mert egész este hallani az ordítozást” – mondta.
Mit kellene tenni? - Megoszlanak a vélemények
Egyes lakók szerint ideje lenne komolyabb rendőri jelenlétet biztosítani a park környékén, vagy akár megszüntetni a padokat, amelyeken a társaság nap mint nap letelepszik.
Rajtuk kívül senki nem használja azokat. Ha eltűnnének, talán ők is elmennének
– fogalmazott az egyikük. Mások azonban inkább arra próbálják buzdítani a környékbelieket, hogy ne hagyják annyiban, és folyamatosan tegyenek bejelentést a rendőrségen.
Mi is így jártunk a dohánybolt melletti kiülős résszel, végül lebontották, és megszűnt a balhé. Kitartást, előbb-utóbb intézkednek!
– írta Lívia, aki szintén a környéken él.
A beszámolók alapján tehát a lakók türelme fogytán, de abban mindenki egyetért: ha nem lesz állandó rendőri jelenlét, a park továbbra is a balhék és a kiabálások központja marad.
A Metropol megkérdezte a rendőrséget is a történtekkel kapcsolatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte:
„A megadott helyszínről a közelmúltban nem érkezett bejelentés a rendőrségre. A XVII. kerületi rendőrök járőrszolgálatuk során a helyszínt ellenőrizték, és mindent rendben találtak” - válaszolták, ugyanakkor hozzátették, hogy korábban egy hasonló, de másik helyszínről érkezett bejelentés.
Csécsi Soma alezredes, a BRFK szóvivője arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben hasonló rendzavarásokat tapasztalnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, hiszen a bejelentések alapján tudnak a rendőrök hatékonyan intézkedni.
