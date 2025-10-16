Verekedések, kiabálás, h*gyszag – pokollá vált az élet a Pesti út sarkán

Egyre több lakó panaszkodik a XVII. kerületi Újlak utca és a Pesti út sarkán lévő park állapotára, ahol rendszeresen különféle balhék zavarják meg a környékbeliek nyugalmát. A lakók szerint mindig ugyanaz az 5-10 fős társaság tartja rettegésben a környéket, és hiába a rendőrség, a helyzet hónapok óta változatlan.

Régen még így nézett ki a Pesti út a Fő tér (Rákoskeresztúr városközpont autóbusz-végállomás) és a Ferihegyi út felé nézve.

Fotó: Fortepan / Faragó György

Balhé van, de minden éjszaka

Kizártnak tartom, hogy csak engem és a családomat zavarja, amit ezek művelnek

– írta felháborodottan a környéken élő Mihály, aki egy helyieknek készült Facebook-csoportban mutatta be a problémát, ami a bejegyzése szerint az, hogy egy hangos társaság minden nap megjelenik a közeli parkban, ahol órákon át ordibálnak, isznak, és nem ritkán egymásnak is esnek.

„Ha lemegyek szólni, abból verekedés lesz. Ha kihívom a rendőröket, nem történik semmi. Nem hiszem, hogy hagynunk kéne, hogy megkeserítsék az életünket” – írta a férfi a posztjában.

A lakók elmondása szerint ez a társaság főként azért aggasztó, mert problémás droghasználókból áll, akik sokszor már napközben is italoznak, esténként pedig hangos veszekedéseikkel verik fel a környéket.

Van egy szőkehajú nő, aki mindig, kivétel nélkül patáliát csinál. Ő kezdi a kiabálást, aztán veszekedés, verekedés lesz a vége. Már szinte minden este ez megy

– mesélte el lapunk megkeresésére egy helyi lakos. Egy másik lakó állítása szerint a rendőrség többször is járt kint, de ezek után a társaság rövid időn belül mindig visszatér.

Mindig visszajönnek. Igazoltatják őket, aztán megy minden tovább. Nyáron elviselhetetlen volt a húgyszag, a fűszag és nem a frissenvágott fűre gondolok

– panaszkodott Gergő, aki szerint a helyzet hónapok óta tarthatatlan. Az egyik lakó, Éva, korábban már egy képet is készített a legdurvább esetről: a felvételen az látszik, ahogy egy férfit két másik emel fel az úttestről egy verekedés után.

„Az erkélyt sem lehet nyitva hagyni, mert egész este hallani az ordítozást” – mondta.

Éva fotóján egy nő is szerepel. De nem tudni, hogy ő balhézott-e,vagy csak segíteni akart. Fotó: Facebook

Mit kellene tenni? - Megoszlanak a vélemények

Egyes lakók szerint ideje lenne komolyabb rendőri jelenlétet biztosítani a park környékén, vagy akár megszüntetni a padokat, amelyeken a társaság nap mint nap letelepszik.

Rajtuk kívül senki nem használja azokat. Ha eltűnnének, talán ők is elmennének

– fogalmazott az egyikük. Mások azonban inkább arra próbálják buzdítani a környékbelieket, hogy ne hagyják annyiban, és folyamatosan tegyenek bejelentést a rendőrségen.

Mi is így jártunk a dohánybolt melletti kiülős résszel, végül lebontották, és megszűnt a balhé. Kitartást, előbb-utóbb intézkednek!

– írta Lívia, aki szintén a környéken él.

A beszámolók alapján tehát a lakók türelme fogytán, de abban mindenki egyetért: ha nem lesz állandó rendőri jelenlét, a park továbbra is a balhék és a kiabálások központja marad.

A Metropol megkérdezte a rendőrséget is a történtekkel kapcsolatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: