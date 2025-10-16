RETRO RÁDIÓ

Verekedések, kiabálás, h*gyszag – pokollá vált az élet a Pesti út sarkán

Minden este üvöltözés, verekedés és mocskos beszólások zavarják meg a XVII. kerület egyik parkjának csendjét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 16:30
Pesti út balhés társaság környékbeli rendőrség

Egyre több lakó panaszkodik a XVII. kerületi Újlak utca és a Pesti út sarkán lévő park állapotára, ahol rendszeresen különféle balhék zavarják meg a környékbeliek nyugalmát. A lakók szerint mindig ugyanaz az 5-10 fős társaság tartja rettegésben a környéket, és hiába a rendőrség, a helyzet hónapok óta változatlan. 

fortepan régi fotó - balhémentes XVII.
Régen még így nézett ki a Pesti út a Fő tér (Rákoskeresztúr városközpont autóbusz-végállomás) és a Ferihegyi út felé nézve.
Fotó: Fortepan / Faragó György

Balhé van, de minden éjszaka 

Kizártnak tartom, hogy csak engem és a családomat zavarja, amit ezek művelnek

 – írta felháborodottan a környéken élő Mihály, aki egy helyieknek készült Facebook-csoportban mutatta be a problémát, ami a bejegyzése szerint az, hogy egy hangos társaság minden nap megjelenik a közeli parkban, ahol órákon át ordibálnak, isznak, és nem ritkán egymásnak is esnek. 

„Ha lemegyek szólni, abból verekedés lesz. Ha kihívom a rendőröket, nem történik semmi. Nem hiszem, hogy hagynunk kéne, hogy megkeserítsék az életünket” – írta a férfi a posztjában. 

A lakók elmondása szerint ez a társaság főként azért aggasztó, mert problémás droghasználókból áll, akik sokszor már napközben is italoznak, esténként pedig hangos veszekedéseikkel verik fel a környéket. 

Van egy szőkehajú nő, aki mindig, kivétel nélkül patáliát csinál. Ő kezdi a kiabálást, aztán veszekedés, verekedés lesz a vége. Már szinte minden este ez megy

 – mesélte el lapunk megkeresésére egy helyi lakos. Egy másik lakó állítása szerint a rendőrség többször is járt kint, de ezek után a társaság rövid időn belül mindig visszatér. 

Mindig visszajönnek. Igazoltatják őket, aztán megy minden tovább. Nyáron elviselhetetlen volt a húgyszag, a fűszag és nem a frissenvágott fűre gondolok

 – panaszkodott Gergő, aki szerint a helyzet hónapok óta tarthatatlan. Az egyik lakó, Éva, korábban már egy képet is készített a legdurvább esetről: a felvételen az látszik, ahogy egy férfit két másik emel fel az úttestről egy verekedés után. 

 „Az erkélyt sem lehet nyitva hagyni, mert egész este hallani az ordítozást” – mondta. 

Éva fotóján egy nő is szerepel. De nem tudni, hogy ő balhézott-e,vagy csak segíteni akart. Fotó: Facebook

Mit kellene tenni? - Megoszlanak a vélemények 

Egyes lakók szerint ideje lenne komolyabb rendőri jelenlétet biztosítani a park környékén, vagy akár megszüntetni a padokat, amelyeken a társaság nap mint nap letelepszik. 

Rajtuk kívül senki nem használja azokat. Ha eltűnnének, talán ők is elmennének

 – fogalmazott az egyikük. Mások azonban inkább arra próbálják buzdítani a környékbelieket, hogy ne hagyják annyiban, és folyamatosan tegyenek bejelentést a rendőrségen. 

Mi is így jártunk a dohánybolt melletti kiülős résszel, végül lebontották, és megszűnt a balhé. Kitartást, előbb-utóbb intézkednek!

 – írta Lívia, aki szintén a környéken él. 

A beszámolók alapján tehát a lakók türelme fogytán, de abban mindenki egyetért: ha nem lesz állandó rendőri jelenlét, a park továbbra is a balhék és a kiabálások központja marad. 

A Metropol megkérdezte a rendőrséget is a történtekkel kapcsolatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: 

 „A megadott helyszínről a közelmúltban nem érkezett bejelentés a rendőrségre. A XVII. kerületi rendőrök járőrszolgálatuk során a helyszínt ellenőrizték, és mindent rendben találtak” - válaszolták, ugyanakkor hozzátették, hogy korábban egy hasonló, de másik helyszínről érkezett bejelentés. 

Csécsi Soma alezredes, a BRFK szóvivője arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben hasonló rendzavarásokat tapasztalnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, hiszen a bejelentések alapján tudnak a rendőrök hatékonyan intézkedni. 

