Sassoon és tupír – ilyen divatosak voltak a magyar nők a múlt századi fotókon!

Válogatásunkban régi magyar reklámokban szereplő gyönyörű és elegáns hölgyek képeit gyűjtöttük össze. Olyan pillanatokat ezek, amelyek megidézik a múlt divatját.

A női divat látványos átalakuláson ment keresztül – Fotó: Fortepan / Kiskos Vajk

A magyar divat a 1920-as évektől napjainkig

A magyar divat átalakulása csak az 1920-as évek elején kezdődött. A francia és olasz divatházak hatása gyorsan begyűrűzött a trend Budapestre is: a rövidre vágott haj, a csipkés ruhák, a derékban karcsúsított kosztümök és a gyöngysorok domináltak. A nagyvárosban élő asszonyok egyre bátrabban kísérleteztek és egyre inkább eltávolodtak a korábbi, merevebb női ideáltól.

Az 1930-as években a gazdasági válság és a politikai feszültségek azonban visszafogottabb divatot hoztak.

A nők öltözködése praktikusabbá vált, de a nőiesség továbbra is központi szerepet játszott: térd alá érő szoknyák, szabott kosztümök, finom kalapok uralták az utcákat.

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A második világháború utáni években a magyar divat ismét átalakult, ám a nyugati trend csak korlátozottan szivárgott be.

Kiemelt korszak: Az 1960-as években azonban új lendületet kapott a magyar divatélet. Megjelentek a miniszoknyák, a kockás ruhák, a sminkek, előkerültek a vastag szemceruzák és minden, ami fiatalos és lázadó volt.

A világot meghódító Vidal Sassoon nevét ekkor ismerte meg a világ – Fotó: Fortepan / Kanyó Béla

Vidal Sassoon forradalmasította a női frizurákat a precízen vágott, könnyen kezelhető hajformákkal. Magyarországon is egyre több nő kért ilyen frizurát.

A hetvenes évek végére a divatot már a popkultúra és a televízió formálta. Olyan nevek kerültek a középpontba, mint Sütő Enikő, Pataki Ági vagy Kristyán Judit, akik egy új nőideált képviseltek. A nyolcvanas évek igazi áttörése a farmer volt. Bár a nyugati világban már korábban is népszerű volt, Magyarországon csak ekkor vált igazán elérhetővé.

Ez a videó tökéletesen bemutatja, honnan indult a hazai divat, és hova jutott egy évszázad leforgása alatt. Ahogy a külföldi trendek, úgy a magyar stílus is folyton alakult.