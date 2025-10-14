RETRO RÁDIÓ

Sassoon és tupír – ilyen divatosak voltak a magyar nők a múlt századi fotókon!

Emlékszel a régi reklámokra és az azokban szereplő hölgyekre? A retró divatot láthatod képgalériánkban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 13:34
Módosítva: 2025.10.14. 14:02
divat popkultúra Budapest nosztalgia

Válogatásunkban régi magyar reklámokban szereplő gyönyörű és elegáns hölgyek képeit gyűjtöttük össze. Olyan pillanatokat ezek, amelyek megidézik a múlt divatját. 

magyar divat
A női divat látványos átalakuláson ment keresztül – Fotó: Fortepan / Kiskos Vajk

A magyar divat a 1920-as évektől napjainkig 

A magyar divat átalakulása csak az 1920-as évek elején kezdődött. A francia és olasz divatházak hatása gyorsan begyűrűzött a trend Budapestre is: a rövidre vágott haj, a csipkés ruhák, a derékban karcsúsított kosztümök és a gyöngysorok domináltak. A nagyvárosban élő asszonyok egyre bátrabban kísérleteztek és egyre inkább eltávolodtak a korábbi, merevebb női ideáltól. 

Az 1930-as években a gazdasági válság és a politikai feszültségek azonban visszafogottabb divatot hoztak.  

A nők öltözködése praktikusabbá vált, de a nőiesség továbbra is központi szerepet játszott: térd alá érő szoknyák, szabott kosztümök, finom kalapok uralták az utcákat. 

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A második világháború utáni években a magyar divat ismét átalakult, ám a nyugati trend csak korlátozottan szivárgott be. 

Kiemelt korszak: Az 1960-as években azonban új lendületet kapott a magyar divatélet. Megjelentek a miniszoknyák, a kockás ruhák, a sminkek, előkerültek a vastag szemceruzák és minden, ami fiatalos és lázadó volt.

A világot meghódító Vidal Sassoon nevét ekkor ismerte meg a világ – Fotó: Fortepan / Kanyó Béla

Vidal Sassoon forradalmasította a női frizurákat a precízen vágott, könnyen kezelhető hajformákkal. Magyarországon is egyre több nő kért ilyen frizurát. 

A hetvenes évek végére a divatot már a popkultúra és a televízió formálta. Olyan nevek kerültek a középpontba, mint Sütő Enikő, Pataki Ági vagy Kristyán Judit, akik egy új nőideált képviseltek. A nyolcvanas évek igazi áttörése a farmer volt. Bár a nyugati világban már korábban is népszerű volt, Magyarországon csak ekkor vált igazán elérhetővé.  

Ez a videó tökéletesen bemutatja, honnan indult a hazai divat, és hova jutott egy évszázad leforgása alatt. Ahogy a külföldi trendek, úgy a magyar stílus is folyton alakult. 

Kattints a galériára, és nosztalgiázz velünk – ilyen volt régen a magyar divat! 

 

Ilyen volt régen a magyar divat!

fotóma, 13:04Fotók: Fortepan

 

