A 70-es 80-as évek reklámjain mindenki jól szórakozik. Az idősebb generáció nosztalgiával nézi ezeket, hiszen a fiatalságukra emlékezteti őket, miközben mai szemmel abszurdnak tűnő világot idéznek fel. Készítettünk egy időutazó retró reklám kvízt minden generáció szórakoztatására.

A legmenőbb retro reklámokból állítottunk össze egy kvízt olvasóinknak – Akad olyan márka, ami ma is létezik ezek közül (Fotó: YouTube Fotó: Facebook)

Vannak olyan reklámszlogenek, amelyeket generációktól függetlenül mindenki jól ismer és amit azonnal vagy dúdolunk, ha halljuk a reklámot és benn maradnak a tudatunkban. A fiatalok pedig jókat nevethetnek ezeken a számukra ósdi és érthetetlen világon, ahol nem volt még mobiltelefon, internet és digitális trükk. A ma már nem is létező képi világ mellett a legtöbben a reklámok szövegét, dallamát, dalszövegét jegyezték meg. Többségük nem is igazán az eladást akarta növelni, inkább kultúrtörténetileg érdekesek és megmutatják, milyen is volt az élet akkoriban. A válogatásunk leginkább azokra a hirdetésekre koncentrál, melyek szövegeit a mai napig nem feledjük és álmunkból felkeltve is tudjuk azokat.

Próbáld ki te is, emlékszel-e a szövegekre!