Corvin, Centrum, Divatcsarnok, Úttörő Áruház, Skála Budapest: Megmutatjuk a legjobb helyeket, ahol régen vásároltak az emberek – Galéria

A mai fiataloknak nehéz elképzelni, milyenek voltak régen az áruházak, ahol régen vásároltak az emberek. A rendszerváltás előtt, csak akkor találkoztunk szemet szájat elkápráztató óriási áruházzal, ha külföldre utaztunk. Itthon viszont reneszánszát élték az állami áruházak, amelyek valahol a mostani plázák elődjei voltak. Képes összeállításunkban a főváros meghatározó és legnagyobb üzletek mindennapjaiból állítottunk össze egy válogatást.

A legismertebb áruházak voltak a kilencvenes évek előtt, ahol presztízs volt vásárolni, mert a legjobb árukat itt lehetett kapni. Képünkön a Corvin áruház, az Úttörő Áruház és a Skála Áruház épülete látható. / Forrás/Fortepan

Viszont a szocialista vezetés is létrehozta a saját áruháztípusát, ahol minden kapható volt, amit az akkori vezetés megengedett. Volt az Úttörő és Ifjúsági Állami Áruház, amely csak a gyerekeknek kínálta portékáit. A Blaha Lujza téren a híres Corvin áruházban elsőként volt mozgólépcső és a Centrum Áruházak is vonzották a tömegeket. A mai Andrássy út egyik legkülönlegesebb épületében volt a főváros első modern áruháza, az akkori Párisi Nagy Áruház, amely sokszor olyan tömeget vonzott, hogy egészen a terézvárosi templomig állt a sor, már az ötvenes években is. A kereskedelem pörgött ugyan, de a nyugati termékeket kevésbé lehetett kapni. A Skála Áruház volt az első olyan kereskedelmi központ, ahol francia vagy nyugatnémet áruk is kaphatók voltak. 1976-ban, Budán nyitotta meg kapuit a vásárló előtt és azonnal óriási sikere lett, hogy országszerte nyíltak a nagy megyeközpontokban is a helyi 'skálák'. A Nyugati pályaudvarnál pedig 10 évre rá építették a legmodernebb áruházat a Skála Metrót, a vonattal érkező vásárlók örömére is. Annyira lépést tartottak az akkori technikai újításokkal, hogy a Skála áruházakban már a nyolcvanas években bevezették a vonalkód használatát, amely igazából a kilencvenes években terjedt el.

Képes összeállításunkban a legnagyobb áruházak mindennapjaiból állítottunk össze egy válogatást. Láthatunk az akkori korban divatos televíziót, Csepel motort, totózásra felhívó kirakatreklámot, áruházak kirakatait a hetvenes évekből és sok-sok vásárlót.

