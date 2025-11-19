Szabó Zsófi: Orbán Viktor el tudja hozni, hogy ez a béke megmaradjon Magyarországon

A köztévé 48 perc című műsorának volt vendég Szabó Zsófi valamint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója - számol be róla a hirado.hu.

Szabó Zsófi szerint Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon” Fotó: Bors

Mráz Ágoston Sámuel a beszélgetés során elmondta, hogy lényegi kérdésnek tartja, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, ami felhatalmazza Brüsszelt a háború folytatására, vagy olyan, ami megpróbálja megszervezni a békekoalíciót, és megállítja a brüsszeli háborús finanszírozást – a háború rengeteg dologra hatással van, például a többgyermekes anyák szja-mentességének finanszírozása összefügg azzal, hogy azt a forrást el kell-e küldenünk Ukrajnába vagy sem.

Szabó Zsófi, a 48 perc másik vendége, a műsorban kijelentette, hogy Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”. A műsorvezető elmondta 400 ezer követője van a médiafelületeken, és azt tapasztalja, hogy a jóság, az erő, a támogatás csendes. Hozzátette: ezt kellene felerősíteni, szemben a gyűlöletkeltéssel. Mint mondta, a legtöbben megköszönik, hogy kiállt értük.

Szabó Zsófi szerint menő magyarnak lenni, és be lehet vállalni, ha valaki jobboldali. A csinos műsorvezető a beszélgetés során arra is kitért, hogy az édesapja büszke lenne rá, és ebben az édesanyja is megerősítette.

A Nézőpont Intézet igazgatója elmondta, mindenki szívét megérinti a háború, hiszen több mint egymillió ember meghalt Ukrajnában. Az európai nagypolitikában viszont azt állítják, hogy a háború folytatása a békéhez vezető út, bár jól látszik az európai politikai tér átalakulása, a békepárti patrióta, szuverenista erők erősödése. Azzal kapcsolatban, hogyan kell megszólítani a fiatalokat, kitért arra is, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa felvetette, hogy meg kell fontolni a sorkötelezettség bevezetését, és hozzátette: ez az, amit egy fiatal ért, mert nem biztos, hogy pont a körükben ez népszerű lenne.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Tisza Párt jelöltállításáról azt mondta, hogy színjátéknak tartja az egészet, és azt is nonszensznek tartja, hogy a jelöltek nem nyilatkozhatnak, ami azt jelzi, hogy ők csak Magyar Péter által „kézivezérelt” jelöltek, nem szuverén politikusok.

Ez politikaellenes, a választók lenézése, becsapása

– jelentette ki a szakértő.