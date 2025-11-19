„Meghívtunk egy hajléktalan férfit vacsorára - 45 évig maradt”

A pár fontolgatta, hogy nem nyitnak ajtót, de Rob Parsons, aki ma 77 éves, kikapcsolta a rádiót, és odament az ajtóhoz. A lépcsőn egy hajléktalan férfi állt, akinek néhány napos borosta borította a szögletes állát, koszos, gyűrött ruhát viselt, és rendetlen barna haja volt.

Karácsonykor egy hajléktalan kopogott, és 45 évre megváltoztatta az életüket

Nem tudod, ki vagyok? Ronnie Lockwood

- mondta a férfi, miközben egy fekete szemeteszsákot nyomott Rob kezébe, amelyben minden tulajdona volt.

Eleinte nem ismerte fel, de hirtelen minden emlék visszatért.

Egy nap, a vasárnapi iskolában, a kis templomban az utca sarkán, Miss Williams, a tanárnő bemutatott egy új fiút, Ronniet

- emlékszik Rob.

Ronnie nyolc éves korában tűnt el. Később kiderült, hogy a helyi hatóság elvette a szüleitől, és 200 mérföldre lévő intézetbe vitték. Amikor megkérdezték, hol alszik, Ronnie egyszerűen annyit mondott: „itt-ott”. Rob és Diane eleinte csak néhány napra engedték be a férfit, azonban a letelt idő után rájöttek, hogy képtelenek elküldeni Ronniet, ezért a hatóságok tanácsát kérték.

Elmentem a hajléktalanszállóhoz, és azt mondták, hogy a probléma az, hogy munkához cím kell, címhez pedig munka. Ez az a kör, amiben sok hajléktalan van

- meséli Rob.

Így hagyták, hogy a vendég a vendégszobában maradjon néhány hónapig, amíg Ronnie el tudott helyezkedni szemétgyűjtőként. Azonban ezek a hónapok évekké, majd évtizedekké váltak. Néhány évvel később, miután Ronnie beköltözött, Diane két gyermeknek adott életet, és az egy fürdőszobás otthonuk kezdett szűknek bizonyulni. Úgy döntöttek, ideje megkérni a férfit, hogy keressen saját lakást. Azonban a pár mégsem tudta elküldeni Ronnie-t.

Hárman végül 45 évig éltek együtt. Ez egészen 2020-ig tartott, amikor Ronnie elesett a szobájában, és nem tudott mozdulni. Robot értesítették, hogy a férfi stroke-ot szenvedett. A szigorú lezárások miatt a pár nem látogathatta. Két hónap alatt csak egyszer tudták látni, kerekesszékben, az ablaknál. A kórházban romlani kezdett az állapota, és újabb stroke-ot kapott, és a pár ott volt mellette, amikor 75 éves korában elhunyt - írja a Metro.