Ezen a napon választották meg a magyarok kedvenc pápáját – Galéria

1978. október 16-án, azaz 47 éve a mai napon választották pápává Karol Józef Wojtyła-t vagyis a későbbi II. János Pál pápát, a magyarok legkedvesebb pápáját. A Szentatya, aki magyarul is többször megszólalt, különös figyelemmel és szeretettel kísérte a magyar nép rendszerváltás felé vezető útját. A római katolikus egyházfő a 264. pápa volt.

II. János Pál pápa, a magyarok kedvenc pápája (Fotó: Bridgeman Images via AFP)

Hogy lett pápa a kis Karolból?

II. János Pál pápa 1920. május 18-án született Wadowicében, egy kis lengyel városban. A kis Karol édesanyját korán elveszítette, édesapja katonatisztként nevelte, mélyen vallásos szellemben. Fiatalon tehetséges diák volt, érdekelte az irodalom, a színház és a sport, mégis egyre inkább a papi hivatás felé fordult. A második világháború alatt titokban tanult teológiát. 1946-ban szentelték pappá, innen vezetett az útja a szentszékig.

A kis Karol édesanyjával 1920-ban (Fotó: Roger-Viollet via AFP)

A II. János Pál pápa és a magyarok kapcsolata

II. János Pál mély szeretettel fordult a magyar nép felé – nem véletlen, hogy a magyarok szívében máig ő a legkedvesebb pápa. Többször is kifejezte megbecsülését és szeretetét sőt, gyakran megszólalt magyar nyelven is. Lengyel származása különösen közel hozta őt a kelet-európai nemzetekhez, hiszen jól ismerte a kommunista rendszer nehézségeit, és szívén viselte a szabadságra vágyó népek – köztük a magyarok – sorsát.

Történelmi esemény volt a budapesti látogatása

Amikor a Szentszék 1989-ben bejelentette, hogy a Szentatya elfogadta a meghívást, az egész ország reménnyel telt meg. Látogatása valódi történelmi esemény lett, tele lelki felemelkedéssel és emberi közelséggel, nagy találkozásokkal. A történelemben először járt Magyarországon hivatalosan a pápa. Akkor jött, amikor az ország a rendszerváltás küszöbén állt, a szabadság és a változás szele végigsöpört a keleti blokkban. A pápa útja így nemcsak egyházpolitikai, hanem mélyen szimbolikus, történelmi esemény is lett.

A nagy találkozások

Róma püspöke a Szent István-bazilikában találkozott a magyar püspökökkel és papokkal, és külön beszédet mondott a magyar egyház jövőjéről. Tárgyalt politikusokkal, és beszélgetett hétköznapi emberekkel is. Óriási szentmisét tartott a Népstadionban, amelyen több mint 150 000 hívő vett részt. A pápa öt napos útja során nemcsak Budapesten járt, hanem Esztergomban, Szombathelyen, Pécsen és Máriapócson is. A Hősök terén imádkozott Magyarországért, és beszédében a nemzeti megbékélés és a lelki megújulás fontosságát hangsúlyozta.

Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbönálló új évezrednek egy szép Magyarországot készítetek elő

– ezek voltak II. János Pál pápa szavai a magyarokhoz.