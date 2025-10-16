Ennek a csillagjegynek ma egy igazán különleges személy léphet be az életébe

RETRO RÁDIÓ

2025.10.16. 08:00
Létrehozva: 2025.10.16. 08:00
csillagjegy napi horoszkóp párkapcsolat

Napi horoszkóp – 2025. október 16., csütörtök: ez a nap minden csillagjegynek jót hoz, más és más értelemben. Van, akinek ma egy igazán különleges személy léphet be az életébe, másoknak szerencséje, pénzügyi sikere vagy éppen kedvező munkahelyi fejleményei várhatóak. 

Kos

A Hold az Oroszlán jegyében jár, ami tüzet és önbizalmat ad. Ma bátran megmutathatja magát: minden, ami kreatív, lelkes és szívből jön, most sikert hoz. Ha új céljai vannak, vágjon bele, mert a csütörtöki nap energiája támogatja minden kezdeményezését.

Bika

A Mérlegben járó Vénusz továbbra is kedvező hatásokat sugároz az életére. Pénzügyekben, munkában és a kapcsolataiban is kiegyensúlyozottság várható. Most könnyen vonzza a jó híreket és a lehetőségeket. Estére egy kedves gesztus külön örömet szerezhet.

Ikrek

Szerencsés nap elé néz, különösen, ha nyitott az új tapasztalatokra. Valaki azonban irigyelheti a sikereit, ezért legyen óvatos, kivel oszt meg bizalmas részleteket. Ha megőrzi a derűjét, ma szinte bármit elérhet, amit elhatároz.

Rák

Egy barát vagy családtag titkát bízhatják önre – érdemes diszkrétnek maradnia. A Hold kedvező hatása segít megőrizni a belső békét és tisztán látni az emberek szándékait. A nap végére megerősödhet egy kapcsolat, amely igazán fontos önnek.

Oroszlán

A Hold az ön jegyében jár, és ezzel igazi ragyogást hoz. Most szinte minden figyelem önre irányul, különösen a munkában. Elérhet egy olyan sikert vagy elismerést, amelyre büszke lehet. Este jólesik majd megpihenni a reflektorfény után.

Szűz

Ma rendkívül könnyen szót ért másokkal, legyen szó munkáról, családról vagy barátokról. A kommunikáció gördülékeny, a környezet pedig nyitott és befogadó. Használja ki a nap békés, harmonikus energiáit: sok minden most magától rendeződik.

Mérleg

A Vénusz az ön jegyében jár, és ez most különösen kedvez a szerelemnek. Ha egyedülálló, ideális nap lehet a randira vagy ismerkedésre, valaki igazán különleges léphet az életébe. Kapcsolatban élőknek pedig a gyengédség és az egyensúly napja ez.

Skorpió

A Mars az ön jegyében jár, és most minden erőt és elszántságot megad a kezdéshez. Ha nagyobb terven, projekten gondolkodik, vágjon bele: a csillagok most mindenben támogatják. A lelkesedése ragadós lesz, másokat is inspirál.

Nyilas

Ma vidáman és optimistán indulhat a napja. Pénzügyekben vagy munkában jó hírek jöhetnek, és úgy érezheti, minden kezd a helyére kerülni. A nap végére egy apró siker még inkább megerősíti abban, hogy jó úton jár.

Bak

A csütörtök békés, kiegyensúlyozott napot ígér. Most minden nyugodt mederben halad, és a családból is jó hírek érkezhetnek. A Hold és a Nap szextilje segít, hogy megtalálja a belső harmóniát. Este kifejezetten jólesik majd a csend és a nyugalom.

Vízöntő

A dolgai most lendületet kapnak: ügyei, tervei elindulhatnak abba az irányba, amit már régóta szeretett volna. A Plútó kedvező hatása segít lezárni, ami nem szolgálja, és megnyitni az utat valami új felé. Bízzon abban, hogy most minden a javára alakul.

Halak

A Skorpióban járó Mars ma külön szerencsét hoz, különösen a munkában vagy pénzügyekben. Valami, amibe nemrég kezdett, most váratlanul gyorsan beérhet. Érdemes hallgatnia az ösztöneire – ma valóban megérzi, merre van az előre.

 

