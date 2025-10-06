RETRO RÁDIÓ

Ma van az Aradi Vértanúk emléknapja: mutatjuk, kikre is emlékezünk október 6-án!

176 évvel ezelőtt egy október 6-ai napon a császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték a magyar honvédség 13 magas rangú katonáját. Mutatjuk, kik voltak az Aradi Vértanúk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 06:30
ez lesz ma október 6. aradi vértanúk

Október 6-án arra emlékezünk, hogy Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét 1849-ben, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után. Ők voltak a nemzeti vértanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Rajtuk kívül aznap végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét is. Ma, az Aradi Vértanúk emléknapján az állami megemlékezés reggel 8-kor kezdődik a Kossuth téren Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásával, majd félárbocra engedésével, majd az ünnepségek folytatódnak a Nemzeti Sírkertben, ahol megemlékezés lesz a Batthyány-mauzóleumnál délelőtt 10 órától.

Az Aradi Vértanúk emléknapján a reggeli ünnepségen ismét félárbocra ereszkedik a magyar lobogó
Az Aradi Vértanúk emléknapján a reggeli ünnepségen ismét félárbocra ereszkedik a magyar lobogó Fotó: Balogh Zoltán

10 éve hunyt el Göncz Árpád

Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 1963-ban szabadult. A második világháborút követően kisgazda, majd a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. 1990-ben tagja lett a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlésnek, amelynek első elnökévé is választották. Pozíciójából adódóan betöltötte az ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget, majd augusztusban a harmadik Magyar Köztársaság első elnökévé választották. Tisztségét 2000-ig viselte. Az író, műfordító, politikus, a rendszerváltás utáni első köztársasági elnöke 2015-ben hunyt el.

Gömbös Gyula is október 6-án hunyt el

A gróf Károlyi-kormány lemondása után, 1932. 09. 29-én Horthy Miklós bízta a kormányalakítással Gömbös Gyulát. 1932-től az általa alapított Nemzeti Egység Pártnak a vezére volt. 1932. 10. 25-én meghirdette 95 pontból álló Nemzeti Munkatervét, amelynek célja egy diktatórikus rendszer kialakítása volt Magyarországon. Gömbös 1936-ban Münchenben, hosszas betegeskedés után hunyt el.

Október hatodikán avatták fel a Batthyány-örökmécsest is

A szabadság jelképét 99 éve, 1926. október 6-án gyújtották meg. A helyszín (Báthori utca és a Hold utca kereszteződése), ahol az örökmécses található a hírhedt Újépület árka, ami mellett helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849 októberében itt őrizték, majd az árokban lőtték főbe gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét.

A Báthory utca és a Hold (Rosenberg házaspár) utca kereszteződésénél található tér, a Batthyány örökmécsessel, 1960-ban   Fotó: Bojár Sándor / Fortepan

A gabonapehely kikísérletezője 74 éve hunyt el

William Keith Kellogg amerikai vállalkozó, a gabonapehely kikísérletezője 1951-ben ezen a napon hunyt el. 1906-ban saját vállalatot alapított a búza és kukoricapehely előállítására, majd fokozatosan javította a nyersanyagok összetételét. 1922-ben több üzemből álló cégét Kellogg Company-ra keresztelte. Később további termékeket is forgalomba hozott (gabonacsíra-pehely, puffasztott rizs). Növekvő bevételének nagy százalékát jótékonysági célokra fordította.

Ma van az építészek világnapja is

Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) 1998-ban nyilvánította október 6-át az Építészek Világnapjává, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.

Ma kezdődik az Art Market

Az Art Market Budapest október 6. és 9. között minden korábbinál nagyobb választékkal, 30 országból érkező, mintegy 120 kiállítóval és 500 feletti művész több ezer alkotásával vár titeket a Bálna Budapest épületének négy emeletén, összesen mintegy 8000 négyzetméteren. További részleteket ITT találsz.

Kezdődik az Országos Étterem Hét

Minden évben izgalomban tartja az ízelőbimbókat a DiningCity által életre hívott étteremhét, amelyet idén 22. alkalommal szerveznek meg. Október 6. és 16. között mintegy 100 hazai top étterem kínálja baráti áron háromfogásos menüsorát. Az asztalfoglalás szeptember 21-től, kizárólag online lehetséges. Részletek ITT.

Változékony időre van ma kilátás

A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

eso002
Sok felé eshet is ma, de legalább felmelegszik egy kissé az idő. 

Itt kell mától forgalomkorlátozásokra számítani

  • A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a VI. kerületbe a Paulay Ede utcában 07:00-17:00 óra között.
  • Útszűkület lesz a Fehér úton hétfő 06:00-tól október 19., vasárnap 23:00-ig.
  • Éjszakai lezárás les a XVII. kerületben a Ferihegyi úton hétfő 22:00-től kedd 03:50-ig.
  • Félpályás lezárás lesz a XV. kerületben a Fő úton hétfő 08:00-tól október 22., szerda 15:00-ig.
  • Lezárás lesz az I. kerületben a Batthány tér déli oldalán08:00-10:00 óra között.
  • Lezárják a XII. Szendi utcát október 06., hétfő 08:00-tól november 06., csütörtök 21:00-ig.
  • Sávlezárás lesz Újpesten a Rózsa utcában 07:00-17:00 óra között.
  • Félpályás lezárás Csepelen a Katona József utcában hétfő 06:00 óra és október 24., péntek 20:00 óra között.
  • Útszűkület lesz a II. kerületben a Hidegkúti úton hétfő 06:00 óra és október 31., péntek 23:00 óra között.
  • Egyirányúsítás lesz a XIII. kerületben a Szent László úton hétfő 04:30 és október 08., szerda 23:00 óra között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu