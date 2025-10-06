Ma van az Aradi Vértanúk emléknapja: mutatjuk, kikre is emlékezünk október 6-án!

Október 6-án arra emlékezünk, hogy Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét 1849-ben, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után. Ők voltak a nemzeti vértanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Rajtuk kívül aznap végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét is. Ma, az Aradi Vértanúk emléknapján az állami megemlékezés reggel 8-kor kezdődik a Kossuth téren Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásával, majd félárbocra engedésével, majd az ünnepségek folytatódnak a Nemzeti Sírkertben, ahol megemlékezés lesz a Batthyány-mauzóleumnál délelőtt 10 órától.

Az Aradi Vértanúk emléknapján a reggeli ünnepségen ismét félárbocra ereszkedik a magyar lobogó Fotó: Balogh Zoltán

10 éve hunyt el Göncz Árpád

Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 1963-ban szabadult. A második világháborút követően kisgazda, majd a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. 1990-ben tagja lett a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlésnek, amelynek első elnökévé is választották. Pozíciójából adódóan betöltötte az ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget, majd augusztusban a harmadik Magyar Köztársaság első elnökévé választották. Tisztségét 2000-ig viselte. Az író, műfordító, politikus, a rendszerváltás utáni első köztársasági elnöke 2015-ben hunyt el.

Gömbös Gyula is október 6-án hunyt el

A gróf Károlyi-kormány lemondása után, 1932. 09. 29-én Horthy Miklós bízta a kormányalakítással Gömbös Gyulát. 1932-től az általa alapított Nemzeti Egység Pártnak a vezére volt. 1932. 10. 25-én meghirdette 95 pontból álló Nemzeti Munkatervét, amelynek célja egy diktatórikus rendszer kialakítása volt Magyarországon. Gömbös 1936-ban Münchenben, hosszas betegeskedés után hunyt el.

Október hatodikán avatták fel a Batthyány-örökmécsest is

A szabadság jelképét 99 éve, 1926. október 6-án gyújtották meg. A helyszín (Báthori utca és a Hold utca kereszteződése), ahol az örökmécses található a hírhedt Újépület árka, ami mellett helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849 októberében itt őrizték, majd az árokban lőtték főbe gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét.