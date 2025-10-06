Ma van az Aradi Vértanúk emléknapja: mutatjuk, kikre is emlékezünk október 6-án!

176 évvel ezelőtt egy október 6-ai napon a császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték a magyar honvédség 13 magas rangú katonáját. Mutatjuk, kik voltak az Aradi Vértanúk!
Október 6-án arra emlékezünk, hogy Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét 1849-ben, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után. Ők voltak a nemzeti vértanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Rajtuk kívül aznap végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét is. Ma, az Aradi Vértanúk emléknapján az állami megemlékezés reggel 8-kor kezdődik a Kossuth téren Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásával, majd félárbocra engedésével, majd az ünnepségek folytatódnak a Nemzeti Sírkertben, ahol megemlékezés lesz a Batthyány-mauzóleumnál délelőtt 10 órától.
Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 1963-ban szabadult. A második világháborút követően kisgazda, majd a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. 1990-ben tagja lett a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlésnek, amelynek első elnökévé is választották. Pozíciójából adódóan betöltötte az ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget, majd augusztusban a harmadik Magyar Köztársaság első elnökévé választották. Tisztségét 2000-ig viselte. Az író, műfordító, politikus, a rendszerváltás utáni első köztársasági elnöke 2015-ben hunyt el.
A gróf Károlyi-kormány lemondása után, 1932. 09. 29-én Horthy Miklós bízta a kormányalakítással Gömbös Gyulát. 1932-től az általa alapított Nemzeti Egység Pártnak a vezére volt. 1932. 10. 25-én meghirdette 95 pontból álló Nemzeti Munkatervét, amelynek célja egy diktatórikus rendszer kialakítása volt Magyarországon. Gömbös 1936-ban Münchenben, hosszas betegeskedés után hunyt el.
A szabadság jelképét 99 éve, 1926. október 6-án gyújtották meg. A helyszín (Báthori utca és a Hold utca kereszteződése), ahol az örökmécses található a hírhedt Újépület árka, ami mellett helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849 októberében itt őrizték, majd az árokban lőtték főbe gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét.
William Keith Kellogg amerikai vállalkozó, a gabonapehely kikísérletezője 1951-ben ezen a napon hunyt el. 1906-ban saját vállalatot alapított a búza és kukoricapehely előállítására, majd fokozatosan javította a nyersanyagok összetételét. 1922-ben több üzemből álló cégét Kellogg Company-ra keresztelte. Később további termékeket is forgalomba hozott (gabonacsíra-pehely, puffasztott rizs). Növekvő bevételének nagy százalékát jótékonysági célokra fordította.
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) 1998-ban nyilvánította október 6-át az Építészek Világnapjává, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
Az Art Market Budapest október 6. és 9. között minden korábbinál nagyobb választékkal, 30 országból érkező, mintegy 120 kiállítóval és 500 feletti művész több ezer alkotásával vár titeket a Bálna Budapest épületének négy emeletén, összesen mintegy 8000 négyzetméteren. További részleteket ITT találsz.
Minden évben izgalomban tartja az ízelőbimbókat a DiningCity által életre hívott étteremhét, amelyet idén 22. alkalommal szerveznek meg. Október 6. és 16. között mintegy 100 hazai top étterem kínálja baráti áron háromfogásos menüsorát. Az asztalfoglalás szeptember 21-től, kizárólag online lehetséges. Részletek ITT.
A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
