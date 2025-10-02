„Aki állatot kínoz, egyszer embert is fog!” - Bestiális elkövetőkkel veszi fel a harcot Kitti

Elképesztő elszántsággal indított petíciót Ferenczi Kitti és Dr. Molnár Anita az állatkínzás ellen, valamint az ellen az illető ellen, aki több alkalommal szöges virslit és fagyállóval átitatott kenyeret helyezett el az utcán. A hírek szerint a fiú a saját macskájának életét is veszélyeztette. Mutatjuk a részleteket.
Egyre több ember csatlakozik ahhoz a petícióhoz, amelyet Kitti és Dr. Molnár Anita indított, miután – saját szavaik szerint – tarthatatlanná vált a helyzet, és nem látott más lehetőséget, mint a közösségi összefogást az állatkínzók ellen. Kitti, a fiatal kezdeményező elmondta: régóta érlelődött benne az elhatározás, de a legutóbbi események után úgy érezte, nem maradhat csendben.
Az állatkínzás igenis bűncselekmény, nem hagyhatjuk annyiban
- nyilatkozza Kitti.
Kitti bízik benne, hogy a petíció eljut a döntéshozókhoz, és érdemi változást hoz. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az út hosszú lehet, és a sikerhez, kitartásra van szükség.
Egyszerűen felháborító, hogy idáig fajult a helyzet! Nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy ilyen igazságtalanság történik. Rettegünk, a kutyákkal a parkba menni. Már a szülők is féltik a gyerekeket a gombostűvel töltött túró rudi miatt
– nyilatkozza Kitti a Metropolnak.
A petíció nem pusztán tiltakozás, hanem egy világos üzenet: a közösség tagjai bele akarnak szólni a kutyáik és gyermekeik sorsát érintő döntésekbe.
Nagyon sokan hallottak arról az esetről, amikor egy férfi a wc-be rakta a cicát és megrugdosta, kínozta. Végül felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta, úgyhogy az állatoktól sem tiltották el. Visszaeső. Ugyanez a férfi szöges virsliket, szöges szalámikat, illetve gombostűvel töltött túró rudikat szór szét a parkokban. Ez nem csak az állatokra jelent veszélyt, hanem a kisgyerekre is! Az ilyen embernek nincs helye a társadalomban!
- írják a petícióban.
Aki egy állatot kínoz, az egyszer embert is fog! Írjátok kérlek minél többen alá, hogy be tudjuk nyújtani a bíróság és az ügyészség legszigorúbb büntetés kiszabására! Jogász vagyok, azon leszek, hogy a legszigorúbb büntetést kapják az állatkínzók!
- nyilatkozza Dr. Molnár Anita, aki a petíciót Kittivel együtt szervezi.
Nem gondolom, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik. De hiszem, hogy ha elegen állunk ki az ügy mellett, akkor előbb-utóbb kénytelenek lesznek figyelembe venni az akaratunkat
- teszi hozzá Kitti.
A következő hetekben kiderül, hogy a lendület kitart-e, és a petíció képes lesz-e valódi nyomást gyakorolni a döntéshozókra.
