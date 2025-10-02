„Aki állatot kínoz, egyszer embert is fog!” - Bestiális elkövetőkkel veszi fel a harcot Kitti

Egyre több ember csatlakozik ahhoz a petícióhoz, amelyet Kitti és Dr. Molnár Anita indított, miután – saját szavaik szerint – tarthatatlanná vált a helyzet, és nem látott más lehetőséget, mint a közösségi összefogást az állatkínzók ellen. Kitti, a fiatal kezdeményező elmondta: régóta érlelődött benne az elhatározás, de a legutóbbi események után úgy érezte, nem maradhat csendben.

Az állatkínzás igenis bűncselekmény, nem hagyhatjuk annyiban

- nyilatkozza Kitti.

Kitti minden erejével az állatkínzás ellen van (Fotó: olvasói )

Az ilyen embernek nincs helye a társadalomban!

Kitti bízik benne, hogy a petíció eljut a döntéshozókhoz, és érdemi változást hoz. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az út hosszú lehet, és a sikerhez, kitartásra van szükség.

Egyszerűen felháborító, hogy idáig fajult a helyzet! Nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy ilyen igazságtalanság történik. Rettegünk, a kutyákkal a parkba menni. Már a szülők is féltik a gyerekeket a gombostűvel töltött túró rudi miatt

– nyilatkozza Kitti a Metropolnak.

A petíció nem pusztán tiltakozás, hanem egy világos üzenet: a közösség tagjai bele akarnak szólni a kutyáik és gyermekeik sorsát érintő döntésekbe.

Nagyon sokan hallottak arról az esetről, amikor egy férfi a wc-be rakta a cicát és megrugdosta, kínozta. Végül felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta, úgyhogy az állatoktól sem tiltották el. Visszaeső. Ugyanez a férfi szöges virsliket, szöges szalámikat, illetve gombostűvel töltött túró rudikat szór szét a parkokban. Ez nem csak az állatokra jelent veszélyt, hanem a kisgyerekre is! Az ilyen embernek nincs helye a társadalomban!

- írják a petícióban.

Aki egy állatot kínoz, az egyszer embert is fog! Írjátok kérlek minél többen alá, hogy be tudjuk nyújtani a bíróság és az ügyészség legszigorúbb büntetés kiszabására! Jogász vagyok, azon leszek, hogy a legszigorúbb büntetést kapják az állatkínzók!

- nyilatkozza Dr. Molnár Anita, aki a petíciót Kittivel együtt szervezi.

Nem gondolom, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik. De hiszem, hogy ha elegen állunk ki az ügy mellett, akkor előbb-utóbb kénytelenek lesznek figyelembe venni az akaratunkat

- teszi hozzá Kitti.