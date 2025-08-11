Gombostűt raktak az édességbe Miskolcon – te is vigyázz a szeretteidre, hogy ne legyen tragédia!

Az elmúlt napokban többen is arról számoltak be Miskolcon, hogy ismeretlen elkövető gombostűvel megtöltött édességeket (például túró rudikat), szögekkel töltött virsliket, valamint fagyállóval átitatott kenyeret szórt szét közterületeken. A veszélyes csalétkeket több parkban és játszótéren is megtalálták, de nem kizárt, hogy vannak még fel nem fedezett helyek is! Olvasónk, aki felhívta a figyelmünket ezekre a szörnyű részletekre, arra kér minden állattartót, hogy legyenek rendkívül körültekintőek, és ha hasonló állatkínzásra utaló jeleket tapasztalnak, azt haladéktalanul jelentsék!

Betelt a pohár Miskolcon: petíció indul az állatkínzás ellen! (Fotó: Olvasói fotó, magyarallatvedelem.hu)

Betelt a pohár, az állatkínzás bűncselekmény!

Ezek a mérgezett ételek nemcsak a kutyákra és macskákra, hanem a kisgyermekekre is komoly veszélyt jelentenek. Bár a lakosság gyorsan reagál, és számos helyről sikerült eltávolítani a mérgezett vagy szöges élelmiszert, sajnos nem lehet tudni, hogy máshol is kihelyeztek-e hasonlóan veszélyes tárgyakat.

Miskolcon és környékén az emberek türelme mára teljesen elfogyott. Évek óta rettegésben élünk, és a helyiek szerint mindez egyetlen ember, egy fiatal fiú miatt van. Állítólag ő az, aki rendszeresen szögekkel teleszurkált virslidarabokat szór szét a parkokban, játszótereken. Ez nemcsak a kutyákra, de a gyerekekre is komoly veszélyt jelent, és ezt már nem lehet tovább tűrni

– fakadt ki lapunknak Kitti.

Engem ez mélységesen felháborít, hiszen nagyon féltem a kiskutyámat. Az a fiatal férfi, aki nagy valószínűséggel felelős ezekért a tettekért, korábban állítólag a saját macskáját is lehúzta a vécén. Petíciót indítunk az állatkínzás ellen, mert ez így nem mehet tovább!

– jelenti ki határozottan.

„Úgy vélem, már a gyerekek sincsenek biztonságban”

A fenti mondat talán mindennél jobban összefoglalja a helyiek aggodalmát. Az állatvédők hangsúlyozzák: az ilyen magatartás többszörös visszaesést mutat, mégis, mindeddig nem született eljárás az ügyben. A helyi aktivisták petíciót indítanak annak érdekében, hogy a hatóságok komolyabban kezeljék az ügyet, és végre valódi büntetés szülessen. A petíció célja, hogy az állatkínzás és állatmérgezés minden formája gyors és szigorú következményekkel járjon.

Mit tehetnek a gazdák? Séta közben figyeljék a földet és a kutya viselkedését, különösen parkokban, játszóterek közelében.

Ne engedjék szabadon szimatolni az állatot, ha nem látható, mit vesz a szájába.

A gyanús élelmiszert ne érintsék kézzel, inkább jelezzék a hatóságoknak vagy az állatvédőknek.

Készítsenek fotót és pontos helymeghatározást annak érdekében, hogy a közösség megfelelő figyelmeztetéshez jusson.

Az állatvédők kérése egyszerű: ossza meg mindenki a figyelmeztetést, mert csak közös erővel lehet megakadályozni, hogy ártatlan állatok vagy gyerekek szenvedjenek.