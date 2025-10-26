Alfred Nobel öröksége, műkincsrablás, rejtélyes villa - Íme a Metropol legolvasottabb cikkei a héten
Mindenki a róla elnevezett díj miatt emlékszik rá, pedig más is kötődik a nevéhez. Alfred Nobel története mellett urbex, műkincsrablás és a Nyugati téri felüljáró elbontása a legolvasottabb témák között a héten.
A pénzt, amiből a mai napig a tudományt támogatják, nem másból kereste, mint a bányászat és a hadiipar területén ma is használt pusztító eszközből. Felidéztük, hogy mit érdemes még tudni Alfred Nobelről.
Rejtélyes villára bukkant egy magyar urbexes Pest vármegyében. A család emlékek formájában hátrahagyta az egész múltját. Nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűntek el, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk. A luxusvilla falai titkokat őriznek.
Az évszázad műkincsrablásaként tartják számon Magyarországon a lassan 42 évvel ezelőtt történt esetet. Kvízünkből kiderül, mennyire vagy képben a Szépművészeti Múzeum kifosztását illetően!
A Nyugati téri felüljáró sorsa hamarosan megpecsételődhet. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette: a FŐMTERV Zrt. nyerte a feltételes közbeszerzést, és ők készítik el a Belváros és a XIII. kerület közötti új villamostengely terveit. A projekt elsőre csak egy szokásos városfejlesztésnek tűnik, de valójában Budapest közlekedésének egyik legnagyobb szabású átalakítását jelentheti.
Nemcsak október 23-ára, a nemzeti ünnepre, hanem a teljes hosszú hétvégére kínáltunk programokat rovatunk ötödik legolvasottabb cikkében – és még most sem késő rápillantani.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre