Most érkezett: súlyos baleset történt a Vasvári Pál utcánál, mentők a helyszínen

Az egyik jármű az ütközés következtében a tetejére borult.
Riasztották a tűzoltókat, miután karambolozott két személyautó Győrben, a Nagy Imre utcában, a Vasvári Pál utcánál.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, amelyek egyike a tetejére borult az ütközés következtében. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.
