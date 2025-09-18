Most érkezett: súlyos baleset történt a Vasvári Pál utcánál, mentők a helyszínen

Riasztották a tűzoltókat, miután karambolozott két személyautó Győrben, a Nagy Imre utcában, a Vasvári Pál utcánál.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, amelyek egyike a tetejére borult az ütközés következtében. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.