Picsaember, kém drónok Fóton és közlekedési káosz Budapesten – heti Top5

Budapesten is megjelent egy Picsaember, drónnal figyelik Fót lakosságát és közlekedési káosz fenyegeti Budapestet, de szerepelt még a Főváros csőd közeli állapotáról és milliókat érő műkincsről szóló cikk is a legolvasottabbak között. Íme a heti Top5!
Nem hittünk a szemünknek, amikor a szegedi után megpillantottuk a budapesti Picsaembert, sokkolódtunk, amikor kiderült, hogy drónnal figyelik Fót lakosságát, és kiakadtunk azon, hogy Karácsony bedobta: leállhat a BKV, és így közlekedési káosz fenyegeti Budapestet, ami egyébként is a csőd szélén táncol. A hab a tortán a műkincsól szóló cikk, ami milliókat ér, de a gazdája mégis fillérekért jutott hozzá, és a mosogató alatt tartotta. Mutatjuk részletesen a heti Top5-öt. Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink a héten!
Ki ne ismerné Szeged híres lakóját, Picsaembert? A rövid, feszülős nadrágos fickónak most vetélytársa akadt, a budapesti Mr. Forrónaci. A férfi furcsa szettben flangált az utcán. Volt, aki le is fotózta. Mutatjuk!
Drónnal figyelik meg a fótiakat – tudta meg a Metropol. Először csak a helyi közösségi oldalon kezdett el terjedni az a történet, miszerint egy lakó arról panaszkodott, hogy egy drónnal bekamerázhattak a házába. Ám kiderült, hogy nemcsak ő tapasztalta ezt a rendkívül kellemetlen dolgot, hanem tucatnyian reagáltak úgy, hogy velük is megtörtént. Kattints ide a teljes cikkért!
A BKV 10 napos leállásának lehetőségét Karácsony Gergely főpolgármester múlt szerdán, az ATV műsorában vetette fel. A főpolgármester azután beszélt erről, hogy az Államkincstár inkasszált 4,5 milliárd forintnyi be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást a főváros számlájáról. Karácsony azzal védekezik, hogy nem az ő döntése lesz a leállás, hanem mindez a kormány politikájának következménye. Kattints ide a teljes cikkért!
Nem a szolidaritási hozzájárulás miatt van csődben Budapest. A csődhelyzet Budapesten önmagában is durva és példátlan, de a számok ismeretében még inkább. Ennyi pénzből bukni már művészet. A csődpolgármester a kormányt hibáztatja mindenért, de a számok nem hazudnak: Budapest bevételei rekord magasak, a kiadások elszálltak, az eredmény pedig egy sodródó, leállásokkal küzdő város. Kattints ide a teljes cikkért!
Műkincset rejtegetett a mosogató alatt, egy szekrényében, az a brit nyugdíjas, aki tévedésből nagyon olcsón vett egy milliókat érő vázát. A brit férfi egy régiségekkel foglalkozó vásárban járt. Egy míves porcelánt akart venni, meg is tetszett neki a kiválasztott darab, de az ára meghökkentette: 20 fontot, azaz 9 ezer forintot kért érte az eladója. Kattints ide a teljes cikkért!
