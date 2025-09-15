A szegedi után Budapesten is megjelent egy Picsaember - nem hiszünk a szemünknek!

Ki ne ismerné Szeged híres lakóját, Picsaembert? A rövid, feszülős nadrágos fickónak most vetélytársa akadt, a budapesti Mr. Forrónaci. A férfi furcsa szettben flangált az utcán. Volt, aki le is fotózta. Mutatjuk!

A szegedi Picsaembernek (a képen) vetélytársa akadt? Budapesten látták Mr Forrónacit! / Fotó: Karnok Csaba

Picsaember köztünk jár

A szegedi Picsaember azzal robbant be a köztudatba még 2013-ban, hogy nyaranta jócskán alulöltözött: extra rövid, feszes forrónaciban járta Szegedet. Híre hamar szárnyra kelt, és bizony nem is volt rest kamerák elé állni, ha épp megkeresték. Sőt még az X-Faktor színpadán is megmérettette énektudását 2014-ben. Azóta sok idő eltelt, mégis, lehet, hogy ő ihletett meg egy budapesti járókelőt, akit kikerekedett szemmel néztek az emberek Erzsébetvárosban.

Budapestnek sokféle arca van, az bár biztos: a nyáron a Deák téren táncoló mikulástól, a varjúemberen át egészen az önjelölt Angry Birdsig sokféle fura figura megfordul itt, de amit nemrég láttak a fővárosban, azért az rendesen kiveri a biztosítékot. Mr. Forrónaci – hívjuk így - Erzsébetváros egyik utcáján sétált. I. Ritának aznap délután volt szerencséje belefutni az Erzsébet körúton. Botrányos, milyen szettet választott magának a férfi, a budapesti Mr. Forrónaci még a szegedi Picsaember öltözékén is túltesz: feszes forrónacit húzott, amit alig takart egy övtáska, „öltözékét” pedig térdzoknival dobta fel. A félmeztelen férfi lazán sétált, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne úgy öltözni - bocsánat, vetkőzni -, ahogyan ő teszi.

„Engem már abszolút nem lep meg semmi. Évek óta van itt lakásom, bár nem életvitelszerűen használom. Sokat vagyok itt. Sajnos ez a kerület Budapest szégyenfoltja!” – mondta Rita a Metropolnak, aki le is fotózta Mr. Forrónacit.

Budapestnek is van már Picsaembere /Fotó: Beküldött fotó

Nincs új a nap alatt

A nő szerint már csak hab a tortán, hogy a járókelő mit megengedett magának. Sokkal nagyobb bajok is vannak Erzsébetvárosban.

A lakók nem számítanak. Nincs éjszaka nyugalom, a legtöbb kocsma a társasházakban működik, hajnalig vannak nyitva! Nagy a zaj, a részeg, üvöltöző ember hétköznap is felverik a csendet. A hajléktalanhelyzetről már nem is szólva. Nem tudom, hogy ennél lejjebb hova süllyedhetünk

– panaszolta a nő.