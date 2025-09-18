Sokkoló! Drónnal figyelik Fót lakosságát: az ablakokhoz repülve kémkednek

Drónnal figyelik meg a fótiakat – tudta meg a Metropol. Először csak a helyi közösségi oldalon kezdett el terjedni az a történet, miszerint egy lakó arról panaszkodott, hogy egy drónnal bekamerázhattak a házába. Ám kiderült, hogy nem csak ő tapasztalta ezt a rendkívül kellemetlen dolgot, hanem tucatnyian reagáltak úgy, hogy velük is megtörtént.

Drónnal figyelik meg a lakókat Fóton Fotó: shutterstock

Drónnal figyelik a helyieket Fóton?

Ahol biztosan megjelent a kémdrón Fóton: Hajcsár út felett, Istvánhegyen, Hegyalja utcában, Öreghegyen és a Március 15 utcában is. A helyiek beszámolója szerint a legtöbbször nyáron, napközben látták a drónt, de előfordult, hogy késő este is felrepültek vele. Többen azt állítják, az ablakokhoz szálltak vele, „mintha be akarnának látni a szobákba”.

A mi házunk felett is megjelent a drón

– kezdte lapunknak Emese.

Sokáig csak körözött nem csinált úgy semmi érdekeset. Ez volt az első találkozásunk vele, később pedig akkor vettük észre, amikor este tévéztünk. Egyenesen ide szállt az ablakunkhoz. Szerintem ez nagyon nem normális dolog!

A helyiek szerint videózzák őket Fotó: Zysko Sergii (Illusztráció)

Másoknál késő este jelent meg a drón és kémkedett.

Én még hajnalban fent voltam, a párom pedig már rég aludt, amikor kimentem a teraszra és látom, hogy mozog valami. Hát nem egy drón volt? A házunkat nézhette! Eléggé kellemetlen érzés volt. Azon gondolkodtam, hogy ledobom valamilyen kővel...Szerintem ez iszonyú felháborító, hogy így megsértik az emberek saját területét és biztonság érzésüket

– fakadt ki L. Ferenc.

A helyiek szerint videózhatják is őket. Már csak az a kérdés, hogy ki és miért figyeli a fótiakat.

Be sem repülhetne mások házaihoz a drón

Lakott területen, például családi házak között a drón használatára általában szigorú szabályok vonatkoznak. Általában nem szabad megközelíteni vagy repülni mások magánterületén engedély nélkül, és tiszteletben kell tartani a magánéletet. Repüléshez általában szükséges engedélyt kérni a helyi hatóságoktól, és be kell tartani a magassági és távolsági szabályokat. Fontos, hogy a drónt soha nem szabad olyan helyen reptetni, ahol az zavarhatja vagy veszélyeztetheti a lakókat vagy a magánéletet.