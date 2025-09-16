RETRO RÁDIÓ

Mosogató alatt tartotta a milliókat érő magyar műkincset – azt hitte, hamisítvány

Egy míves vázát mutatott be a BBC-n futó show-ban, egy brit férfi. A műkincsről kiderült, hogy magyar és nagyon értékes, de arra is fény derült, hogy gazdája fillérekért jutott hozzá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 12:30
Anglia padlás váza eozin máz műkincs

Műkincset rejtegetett a mosogató alatt, egy szekrényében, az a brit nyugdíjas, aki tévedésből nagyon olcsón vett egy milliókat érő vázát. A brit férfi egy régiségekkel foglalkozó vásárban járt. Egy míves porcelánt akart venni, meg is tetszett neki a kiválasztott darab, de az ára meghökkentette: 20 fontot, azaz 9 ezer forintot kért érte az eladója. 

Magyar műkincsre bukkant a brit nyugdíjas
A Zsolnay gyár az 1900-as években. Itt készült Az Angliában eladott műkincs is fotó: Fortepan

Nyilván, az eredeti, amit előtte egy katalógusban látott és amiről azt hitte, hogy Angliában készült, jóval drágább lenne. A nyugdíjas biztos volt abban, hogy akkor ez csak egy másolat, azért ennyi az ára. A darab kidolgozottsága és pazar részletessége azonban még amatőr szemlékőként is lenyűgözte. Hazavitte a vázát, egy ideig a szobájában tartotta, aztán a mosogató alá rejtette el. Onnan csak az Angliában már közel 40 éve futó tévéshow kedvéért halászta elő. Ez a műsor az Antiques Roadshow, ahol becsüsök mérik fel a főként vidéki Anglia padlásain és fészereiben talált, elsőre értéktelennek tűnő kacatokat, amikről aztán adás közben derül ki, hogy elképesztő összegeket érnek. 

Elképesztő összeget ér a magyar műkincs

A szóban forgó vázánál is ez volt a helyzet. A nyugdíjas már két éve hagyta a szekrényben porosodni a műalkotást, amikor a neten szörfözve szembe jött vele a darab. Ekkor derült ki számára, hogy a váza Magyarországon készült és egy igen értékes Zsolnayról lehet szó. A vázán egy erdő részlete látható, fákkal, mezővel, a barna törzsű fák között átszűrődő napfénnyel. 

A műremeket Steven Moore szakértette meg, aki először nem is talált szavakat a gyönyörű darab láttán.

A pécsi manufaktúra egyik legszebb darabja

 – kezdte Moore, aki aztán beavatta a tulajdonost a részletekbe is. Az eozin máz adja meg a különlegességét, aminek használatát a századfordulón fejlesztette ki a cég. A rajta látható ábra egy festmény szépségével vetekszik – mondta Moore, majd rátért a lényegre, a váza értékére. Jelenleg ez a hamisítványnak hitt, valójában nagyon is eredeti mestermű akár 8000 fontot, azaz 3,6 millió forintot is érhet a műkincspiacon. 

Tulajdonosa pedig nem akarta elhinni, hogy egy használt autó árát tartja a kezében. A kép a vázáról - többek között -, itt tekinthető meg. 

Miért ér ennyit a kerámia?

Az első, eozin mázzal készült darabot 1891-ben készítette a Zsolnay gyár. Megalkotásához a gubbiói kerámiák mázát elemezték. 1893-tól gyártották üzemszerűen, elsősorban a szecessziós stílusú kerámiák bevonataként.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
