Mosogató alatt tartotta a milliókat érő magyar műkincset – azt hitte, hamisítvány

Egy míves vázát mutatott be a BBC-n futó show-ban, egy brit férfi. A műkincsről kiderült, hogy magyar és nagyon értékes, de arra is fény derült, hogy gazdája fillérekért jutott hozzá.
Műkincset rejtegetett a mosogató alatt, egy szekrényében, az a brit nyugdíjas, aki tévedésből nagyon olcsón vett egy milliókat érő vázát. A brit férfi egy régiségekkel foglalkozó vásárban járt. Egy míves porcelánt akart venni, meg is tetszett neki a kiválasztott darab, de az ára meghökkentette: 20 fontot, azaz 9 ezer forintot kért érte az eladója.
Nyilván, az eredeti, amit előtte egy katalógusban látott és amiről azt hitte, hogy Angliában készült, jóval drágább lenne. A nyugdíjas biztos volt abban, hogy akkor ez csak egy másolat, azért ennyi az ára. A darab kidolgozottsága és pazar részletessége azonban még amatőr szemlékőként is lenyűgözte. Hazavitte a vázát, egy ideig a szobájában tartotta, aztán a mosogató alá rejtette el. Onnan csak az Angliában már közel 40 éve futó tévéshow kedvéért halászta elő. Ez a műsor az Antiques Roadshow, ahol becsüsök mérik fel a főként vidéki Anglia padlásain és fészereiben talált, elsőre értéktelennek tűnő kacatokat, amikről aztán adás közben derül ki, hogy elképesztő összegeket érnek.
A szóban forgó vázánál is ez volt a helyzet. A nyugdíjas már két éve hagyta a szekrényben porosodni a műalkotást, amikor a neten szörfözve szembe jött vele a darab. Ekkor derült ki számára, hogy a váza Magyarországon készült és egy igen értékes Zsolnayról lehet szó. A vázán egy erdő részlete látható, fákkal, mezővel, a barna törzsű fák között átszűrődő napfénnyel.
A műremeket Steven Moore szakértette meg, aki először nem is talált szavakat a gyönyörű darab láttán.
A pécsi manufaktúra egyik legszebb darabja
– kezdte Moore, aki aztán beavatta a tulajdonost a részletekbe is. Az eozin máz adja meg a különlegességét, aminek használatát a századfordulón fejlesztette ki a cég. A rajta látható ábra egy festmény szépségével vetekszik – mondta Moore, majd rátért a lényegre, a váza értékére. Jelenleg ez a hamisítványnak hitt, valójában nagyon is eredeti mestermű akár 8000 fontot, azaz 3,6 millió forintot is érhet a műkincspiacon.
Tulajdonosa pedig nem akarta elhinni, hogy egy használt autó árát tartja a kezében. A kép a vázáról - többek között -, itt tekinthető meg.
Az első, eozin mázzal készült darabot 1891-ben készítette a Zsolnay gyár. Megalkotásához a gubbiói kerámiák mázát elemezték. 1893-tól gyártották üzemszerűen, elsősorban a szecessziós stílusú kerámiák bevonataként.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.