Mosogató alatt tartotta a milliókat érő magyar műkincset – azt hitte, hamisítvány

Műkincset rejtegetett a mosogató alatt, egy szekrényében, az a brit nyugdíjas, aki tévedésből nagyon olcsón vett egy milliókat érő vázát. A brit férfi egy régiségekkel foglalkozó vásárban járt. Egy míves porcelánt akart venni, meg is tetszett neki a kiválasztott darab, de az ára meghökkentette: 20 fontot, azaz 9 ezer forintot kért érte az eladója.

A Zsolnay gyár az 1900-as években. Itt készült Az Angliában eladott műkincs is fotó: Fortepan

Nyilván, az eredeti, amit előtte egy katalógusban látott és amiről azt hitte, hogy Angliában készült, jóval drágább lenne. A nyugdíjas biztos volt abban, hogy akkor ez csak egy másolat, azért ennyi az ára. A darab kidolgozottsága és pazar részletessége azonban még amatőr szemlékőként is lenyűgözte. Hazavitte a vázát, egy ideig a szobájában tartotta, aztán a mosogató alá rejtette el. Onnan csak az Angliában már közel 40 éve futó tévéshow kedvéért halászta elő. Ez a műsor az Antiques Roadshow, ahol becsüsök mérik fel a főként vidéki Anglia padlásain és fészereiben talált, elsőre értéktelennek tűnő kacatokat, amikről aztán adás közben derül ki, hogy elképesztő összegeket érnek.

Elképesztő összeget ér a magyar műkincs

A szóban forgó vázánál is ez volt a helyzet. A nyugdíjas már két éve hagyta a szekrényben porosodni a műalkotást, amikor a neten szörfözve szembe jött vele a darab. Ekkor derült ki számára, hogy a váza Magyarországon készült és egy igen értékes Zsolnayról lehet szó. A vázán egy erdő részlete látható, fákkal, mezővel, a barna törzsű fák között átszűrődő napfénnyel.

A műremeket Steven Moore szakértette meg, aki először nem is talált szavakat a gyönyörű darab láttán.

A pécsi manufaktúra egyik legszebb darabja

– kezdte Moore, aki aztán beavatta a tulajdonost a részletekbe is. Az eozin máz adja meg a különlegességét, aminek használatát a századfordulón fejlesztette ki a cég. A rajta látható ábra egy festmény szépségével vetekszik – mondta Moore, majd rátért a lényegre, a váza értékére. Jelenleg ez a hamisítványnak hitt, valójában nagyon is eredeti mestermű akár 8000 fontot, azaz 3,6 millió forintot is érhet a műkincspiacon.