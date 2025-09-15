Karácsony bedobta: leállhat a BKV - Közlekedési káosz fenyegeti Budapestet

A BKV 10 napos leállásának lehetőségét Karácsony Gergely főpolgármester múlt szerdán, az ATV műsorában vetette fel. A főpolgármester azután beszélt erről, hogy az Államkincstár inkasszált 4,5 milliárd forintnyi be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást a főváros számlájáról. Karácsony azzal védekezik, hogy nem az ő döntése lesz a leállás, hanem mindez a kormány politikájának következménye.

A BKV leállása beláthatatlan következményekkel járna Fotó: Faludi Imre

A kijelentés azonnal óriási felháborodást váltott ki a budapestiek körében, hiszen a főváros közösségi közlekedésének teljes leállása milliók mindennapjait bénítaná meg.

Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője lapunk kérdésére élesen bírálta a főpolgármester fenyegetőzését:

Karácsony Gergely a főváros rossz pénzügyi helyzete miatt azzal zsarolja a kormányt, hogy tíz napra leállítja a közösségi közlekedést, de ezt a helyzetet ő és a mögötte álló Tisza-Vitézy koalíció okozta. Azt gondolom, nem tehet meg, de ha megtehetné, akkor sem engedhetné meg magának, hogy megbénítsa a főváros közlekedését

– szólított fel a frakcióvezető.

Szentkirályi szerint a budapestiek mindennapi életét nem lehet önös érdekből politikai játszmák eszközeként használni.

Napi szinten több millió ember van, aki az agglomerációból ingázókkal együtt használja a városi közlekedést. Ezek az emberek el szeretnének jutni a munkába, el szeretnék vinni a gyereküket az óvodába vagy el szeretnék kísérni a beteg édesanyjukat az orvoshoz. Nem, ezt nem lehet megtenni, hogy a közösségi közlekedés leállításával zsarol a főpolgármester

Szentkirályi Alexandra kiemelte: függetlenül attól, kit gondol felelősnek a helyzetért, Karácsony Gergely nem hozhat ilyen helyzetbe több millió embert.

Megengedhetetlennek tartom, hogy több millió ember legyen politikai túsz. Innen is kérem a főpolgármester urat: ne ejtse túszul azt a több millió embert, aki a fővárost nap, mint nap használja!

A frakcióvezető szerint Budapest nem csak a fővárosiaké, hanem mindenkié, aki naponta érkezik ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni:

A főváros működése mindannyiunk közös ügye. A budapesti közlekedés leállítása nemcsak a fővárosiak, hanem az egész ország életét bénítaná meg. Ez felelőtlenség és egy városvezetőtől egyszerűen nem elfogadható

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.