Karácsony bedobta: leállhat a BKV - Közlekedési káosz fenyegeti Budapestet

Képzeljük el Budapestet 10 napig metró, busz és villamos nélkül! Ez a rémkép vetül előre Karácsony Gergely szavai nyomán. A belengetett BKV-leállást Szentkirályi Alexandra és a fővárosi közlekedési szakértők egyaránt elfogadhatatlannak tartják.
A BKV 10 napos leállásának lehetőségét Karácsony Gergely főpolgármester múlt szerdán, az ATV műsorában vetette fel. A főpolgármester azután beszélt erről, hogy az Államkincstár inkasszált 4,5 milliárd forintnyi be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást a főváros számlájáról. Karácsony azzal védekezik, hogy nem az ő döntése lesz a leállás, hanem mindez a kormány politikájának következménye.
A kijelentés azonnal óriási felháborodást váltott ki a budapestiek körében, hiszen a főváros közösségi közlekedésének teljes leállása milliók mindennapjait bénítaná meg.
Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője lapunk kérdésére élesen bírálta a főpolgármester fenyegetőzését:
Karácsony Gergely a főváros rossz pénzügyi helyzete miatt azzal zsarolja a kormányt, hogy tíz napra leállítja a közösségi közlekedést, de ezt a helyzetet ő és a mögötte álló Tisza-Vitézy koalíció okozta. Azt gondolom, nem tehet meg, de ha megtehetné, akkor sem engedhetné meg magának, hogy megbénítsa a főváros közlekedését
– szólított fel a frakcióvezető.
Szentkirályi szerint a budapestiek mindennapi életét nem lehet önös érdekből politikai játszmák eszközeként használni.
Napi szinten több millió ember van, aki az agglomerációból ingázókkal együtt használja a városi közlekedést. Ezek az emberek el szeretnének jutni a munkába, el szeretnék vinni a gyereküket az óvodába vagy el szeretnék kísérni a beteg édesanyjukat az orvoshoz. Nem, ezt nem lehet megtenni, hogy a közösségi közlekedés leállításával zsarol a főpolgármester
Szentkirályi Alexandra kiemelte: függetlenül attól, kit gondol felelősnek a helyzetért, Karácsony Gergely nem hozhat ilyen helyzetbe több millió embert.
Megengedhetetlennek tartom, hogy több millió ember legyen politikai túsz. Innen is kérem a főpolgármester urat: ne ejtse túszul azt a több millió embert, aki a fővárost nap, mint nap használja!
A frakcióvezető szerint Budapest nem csak a fővárosiaké, hanem mindenkié, aki naponta érkezik ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni:
A főváros működése mindannyiunk közös ügye. A budapesti közlekedés leállítása nemcsak a fővárosiak, hanem az egész ország életét bénítaná meg. Ez felelőtlenség és egy városvezetőtől egyszerűen nem elfogadható
– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
Kőrösi Koppány városfejlesztési szakértő, a BP Műhely alapítója szerint a közlekedés leállása beláthatatlan következményekkel járna a városra nézve.
Ha belegondolunk abba, hogy csak a metró egyetlen nap alatt több utast szállít, mint a teljes MÁV, akkor látszik, milyen súlyos lenne a helyzet. Ha ez a közszolgáltatás leáll, az teljes forgalmi bénulást okoz Budapesten. Az emberek nem tudnak munkába menni, a gyerekeket nem lehet iskolába vinni – egyszerűen leállna a város
– mondta.
A szakértő rámutatott: a budapesti közösségi közlekedést naponta több mint egymillió ember használja. Ha ők autóba kényszerülnének, az a jelenlegi közlekedési helyzetet teljesen ellehetetlenítené.
Most is folyamatosan vannak dugók, de ha mindenki autóba ülne, akkor a város megbénulna
– tette hozzá.
Kőrösi szerint a probléma nemcsak kényelmetlenséget jelentene, hanem gazdasági károkat is: sok ember kénytelen lenne szabadságot kivenni vagy kiesne a munkából, ami a nemzetgazdaságot is megterhelné.
Arra is van esély, hogy aki nem tud bejárni a munkahelyére a BKV leállása miatt, az kártérítési pert indíthat a főváros vagy a BKK ellen. Hiszen a közösségi közlekedés olyan közszolgáltatás, amit törvény szerint biztosítania kell a fővárosnak. Ha ezt nem teljesíti, az törvénysértés, amiért helyt kell állnia
– fogalmazott.
Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője videóban reagált Karácsony Gergely szavaira. Szerinte a főpolgármester kijelentése, miszerint akár tíz napra is leállhat a budapesti tömegközlekedés, nemcsak hatalmas gazdasági károkat okozna, de jogilag sem állja meg a helyét.
Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy amellett, hogy ez gazdasági károkat okozna a városnak és az országnak, nem teheti meg ezt ilyen egyszerűen a főpolgármester. Az állam és a főváros közötti megállapodás, ami a tömegközlekedés finanszírozását biztosítja, nem szól üzemszüneti lehetőségről. És a közszolgálati szerződése sem a BKV-nak, sem a külső szolgáltatóknak nem teszi lehetővé az üzemszünet választását
– hangsúlyozta Almássy.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.