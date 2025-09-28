Brutális balhé a Király utcában; Rejtélyesen tűntek el a vendégek; Így nézett ki Budapest régen! – a hét legolvasottabb cikkei

A TOP5 1. helyezettje: Zengett a Király utca, egy brutális verekedés tört ki az éjszaka közepén

Szeptember 19-én este három férfi esett egymásnak a Király utcában és az üvöltözésre még a járókelők is megálltak. A balhé gyorsan tettlegességig fajult, míg végül a rendőrség vetett véget a cirkusznak. Az egyik férfit súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki. A környék egyébként nem számít balhésnak, de úgy látszik, ez az este kivétel volt.

A támadó is megszólalt a cikkünkben.

Brutális verekedés tört ki Fotó: olvasói

2. Ital az asztalon, kenyér a kosárban – de hová tűntek az emberek?

A Felfedező nevű magyar urbexes nemrégiben egy elhagyatott balatoni üdülőbe merészkedett, ahol szinte döbbenetes látvány fogadta.

Kenyér a konyhapulton, ital a szekrényen, de sehol egy lélek.

Mi történhetett ezen a helyen? A képek magukért beszélnek! Nézd meg a galériát!