Brutális balhé a Király utcában; Rejtélyesen tűntek el a vendégek; Így nézett ki Budapest régen! – a hét legolvasottabb cikkei

A Metropol olvasói ezen a héten sem unatkoztak. A TOP5 legnépszerűbb cikket gyűjtöttük most egy csokorba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 15:20
Keleti pályaudvar top5 Budapest balhé elhagyatott

A TOP5 1. helyezettje: Zengett a Király utca, egy brutális verekedés tört ki az éjszaka közepén 

Szeptember 19-én este három férfi esett egymásnak a Király utcában és az üvöltözésre még a járókelők is megálltak. A balhé gyorsan tettlegességig fajult, míg végül a rendőrség vetett véget a cirkusznak. Az egyik férfit súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki. A környék egyébként nem számít balhésnak, de úgy látszik, ez az este kivétel volt.  

A támadó is megszólalt a cikkünkben. 

Brutális verekedés tört ki Fotó: olvasói

2. Ital az asztalon, kenyér a kosárban – de hová tűntek az emberek? 

A Felfedező nevű magyar urbexes nemrégiben egy elhagyatott balatoni üdülőbe merészkedett, ahol szinte döbbenetes látvány fogadta.

 Kenyér a konyhapulton, ital a szekrényen, de sehol egy lélek.

 Mi történhetett ezen a helyen? A képek magukért beszélnek! Nézd meg a galériát!

Rejtélyesen tűntek el a balatoni üdülő vendégei

fotó2025.09.22Fotók: A Felfedező-urbexes

3. Hatvan éves a Tenkes kapitánya – nosztalgikus kvíz a legendás sorozatról 

A kurucok és labancok összecsapása már hat évtizede ejti rabul a magyar nézőket. A Tenkes kapitánya ikonikus jelenetei, Eke Máté karaktere és a Siklósi vár hangulata most egy szórakoztató kvízünkben elevenedik meg újra.  

Csak az igazi rajongók tudják az összes kérdésre a választ!  

Teszteld a tudásod! Próbáld ki a kvízünket!

A Tenkes kapitánya című sorozat helyszíne. Felismered, hol játszódott? Fotó: Faludi Koppány

4. „Szebb lett, mint új korában” – elkészült a Keleti pályaudvar felújítása 

Augusztus végétől éjjel-nappal azon dolgoztak a szakemberek, hogy a Keleti pályaudvar újra régi fényében tündököljön. Mostanra véget ért a felújítás, és az utasok örömmel vették birtokba a megújult csarnokot. 

Immáron újra zökkenőmentes a közlekedés! Hosszú hetek munkája ért véget. Nézd meg, milyen lett! 

A felújított Keleti pályaudvar. Fotó: Máté Krisztián

5. Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt – gyönyörű képeslapok a múltból 

 A német Brück und Sohn képeslapkiadó több mint 500 képeslapot adott ki a városról, amelyek most a Fortepan jóvoltából újra láthatók. A századforduló Budapestje ezáltal egy különleges galériában elevenedett meg újra.

A Szent Gellért emlékműtől a Lánchídig – felismered a legendás épületeket? Lapozd végig a galériát! 

Ilyen volt 100 éve Budapest a Brück und Sohn képeslapokon!

fotó2025.09.23Fotók: Fortepan

 

