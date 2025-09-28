Brutális balhé a Király utcában; Rejtélyesen tűntek el a vendégek; Így nézett ki Budapest régen! – a hét legolvasottabb cikkei

A Metropol olvasói ezen a héten sem unatkoztak. A TOP5 legnépszerűbb cikket gyűjtöttük most egy csokorba.
Szeptember 19-én este három férfi esett egymásnak a Király utcában és az üvöltözésre még a járókelők is megálltak. A balhé gyorsan tettlegességig fajult, míg végül a rendőrség vetett véget a cirkusznak. Az egyik férfit súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki. A környék egyébként nem számít balhésnak, de úgy látszik, ez az este kivétel volt.
A támadó is megszólalt a cikkünkben.
A Felfedező nevű magyar urbexes nemrégiben egy elhagyatott balatoni üdülőbe merészkedett, ahol szinte döbbenetes látvány fogadta.
Kenyér a konyhapulton, ital a szekrényen, de sehol egy lélek.
Mi történhetett ezen a helyen? A képek magukért beszélnek! Nézd meg a galériát!
A kurucok és labancok összecsapása már hat évtizede ejti rabul a magyar nézőket. A Tenkes kapitánya ikonikus jelenetei, Eke Máté karaktere és a Siklósi vár hangulata most egy szórakoztató kvízünkben elevenedik meg újra.
Csak az igazi rajongók tudják az összes kérdésre a választ!
Teszteld a tudásod! Próbáld ki a kvízünket!
Augusztus végétől éjjel-nappal azon dolgoztak a szakemberek, hogy a Keleti pályaudvar újra régi fényében tündököljön. Mostanra véget ért a felújítás, és az utasok örömmel vették birtokba a megújult csarnokot.
Immáron újra zökkenőmentes a közlekedés! Hosszú hetek munkája ért véget. Nézd meg, milyen lett!
A német Brück und Sohn képeslapkiadó több mint 500 képeslapot adott ki a városról, amelyek most a Fortepan jóvoltából újra láthatók. A századforduló Budapestje ezáltal egy különleges galériában elevenedett meg újra.
A Szent Gellért emlékműtől a Lánchídig – felismered a legendás épületeket? Lapozd végig a galériát!
