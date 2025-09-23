Zengett a Király utca, brutális bunyó kerekedett éjszaka – megszólalt a támadó

Még a járókelők is megálltak nézni azt a cirkuszt, amit három férfi csinált szeptember 19-én este a Király utcában. A legtöbben a hatalmas üvöltözésre kapták fel a fejüket, de hamar kiderült, hogy tettlegesség is történt. A rendőrség az egyiküket súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatta ki a végén. A Király utca egyébként nem számít balhés környéknek.

Zengett a Király utca a férfi üvöltésétől Fotó: olvasói

Megdöbbentő felvétel került fel a Facebookra. Az látható rajta, amint egy 20 év körüli férfi üvöltve, öklét felemelve rohan egy másik férfi után, hogy azt jól helyben hagyja. A videón az is látható, amit a támadó elé beugrik annak a barátnője, hogy megakadályozza a férfit, hogy bántson másokat. Mindeközben az egyik sérült az autók előtt fekszik, onnan tápászkodik fel, miközben megérkeznek a rendőrök.

Taxival akartak elmenekülni Fotó: olvasói

A támadó és a barátnője, abban a pillanatban, ahogy meglátta a rendőröket azonnal fogta magát és beszálltak az ott álló taxiba, hogy elmeneküljenek. Ám végül ezt nem tudták megtenni, ugyanis a taxis nem hajtott el velük. Mint kiderült, az egyik férfi komolyabban meg is sérült, így a támadót a rendőrség előállította.

A videó eljutott a támadóhoz is, aki természetesen lazán kommentelt is alá. Többek között azt írta, hogy:

Ennek a videónak volt előzménye… Ami nem lett felvéve és közzétéve. Ketten voltak, én egyedül! Beszóltak, csúnyán beszéltek, támadó jelleggel léptek fel, akadályozták a továbbhaladásom. Jogom van megvédeni magamat és magunkat! Bárhol, bármikor, bárkivel szemben!

– írta a férfi kommentben.

Az egyik férfi meg is sérült Fotó: olvasói

A verekedéssel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, ahonnan a következő választ kaptuk:

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. szeptember 19-én 23 óra körül a VII. kerületi Király utca egyik trolimegállójában egy férfi megütött két másik férfit, majd megpróbálta elhagyni a helyszínt, de a kiérkező rendőrök elfogták. A 21 éves férfit a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő, ahol a nyomozók súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként

– közölték.

