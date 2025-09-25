Hatvan éves a Tenkes kapitánya KVÍZ: Emlékszel még ki volt Eke Máté?

Már hatvan éve, hogy egy filmforgatás kedvéért a kurucok a labancokkal összecsaptak a Tenkes-hegy oldalában. Csak akkor tudhatod az összes kérdésre a választ, ha te is nagy rajongója voltál a Tenkes kapitánya című sorozatnak.
A Tenkes kapitánya volt az egyik legsikeresebb magyar filmsorozat, amit 60 éve mutatott be a Magyar Televízió. Több generáció nőtt fel Eke Máté hőstettein, akit Zenthe Ferenc alakított a vásznon. A Tenkes-hegy fái között bujkáló legendás vitézek sorozatosan móresre tanították a Siklósi várat megszálló labancokat. Most próbára teheted a tudásodat, hogy mennyire él még élénken az emlékezetedben a legendás sorozat!
