RETRO RÁDIÓ

Hatvan éves a Tenkes kapitánya KVÍZ: Emlékszel még ki volt Eke Máté?

Már hatvan éve, hogy egy filmforgatás kedvéért a kurucok a labancokkal összecsaptak a Tenkes-hegy oldalában. Csak akkor tudhatod az összes kérdésre a választ, ha te is nagy rajongója voltál a Tenkes kapitánya című sorozatnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 18:20
A Tenkes kapitány Zenthe Ferenc KVÍZ

Csak akkor tudhatod az összes kérdésre a választ, ha te is nagy rajongója voltál a Tenkes kapitánya összes epizódját.

A Tenkes kapitánya
A Tenkes kapitánya című sorozat a Siklósi várban játszódott Fotó: Faludi Koppány

A Tenkes kapitánya volt az egyik legsikeresebb magyar filmsorozat

A Tenkes kapitánya volt az egyik legsikeresebb magyar filmsorozat, amit 60 éve mutatott be a Magyar Televízió. Több generáció nőtt fel Eke Máté hőstettein, akit Zenthe Ferenc alakított a vásznon. A Tenkes-hegy fái között bujkáló legendás vitézek sorozatosan móresre tanították a Siklósi várat megszálló labancokat. Most próbára teheted a tudásodat, hogy mennyire él még élénken az emlékezetedben a legendás sorozat!

ZENTHE Ferenc
Zenthe Ferenc alakította a legendás Tenkes kapitányát Fotó: Farkas Tamás
1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Hány részes a filmsorozat?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mikor játszódik a történet?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. A film főhőse Eke Máté. Ki játszotta?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ki a filmben a Siklósi vár labanc parancsnoka?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. A Tenkes kapitányát melyik évben vetítette először a Magyar Televízió?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Miről kapta a nevét a Tenkes kapitánya?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Kivel harcolt a Tenkes kapitánya?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mi volt az eredeti neve a film főszerepét játszó Zenthe Ferencnek?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik várban zajlottak az események?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ki volt Buga Jakab?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu