Hatvan éves a Tenkes kapitánya KVÍZ: Emlékszel még ki volt Eke Máté?

Csak akkor tudhatod az összes kérdésre a választ, ha te is nagy rajongója voltál a Tenkes kapitánya összes epizódját.

A Tenkes kapitánya című sorozat a Siklósi várban játszódott Fotó: Faludi Koppány

A Tenkes kapitánya volt az egyik legsikeresebb magyar filmsorozat, amit 60 éve mutatott be a Magyar Televízió. Több generáció nőtt fel Eke Máté hőstettein, akit Zenthe Ferenc alakított a vásznon. A Tenkes-hegy fái között bujkáló legendás vitézek sorozatosan móresre tanították a Siklósi várat megszálló labancokat. Most próbára teheted a tudásodat, hogy mennyire él még élénken az emlékezetedben a legendás sorozat!