Egy magyar, szürke Opelről beszél mindenki egy osztrák városban

Szinte eggyé vált az ausztriai nagyváros, Linz egyik utcaképével egy magyar személyautó, amely lassan, de biztosan válik az enyészet martalékává. A szürke Opel gazdájáról senki nem tud semmit.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.09. 10:30
Magyarországon talán már rég széthordták volna, de Ausztriában, azon belül Linz városának egyik rövid távú parkolási zónájában lassabban eszi meg a rozsda azt a szürke Opel személyautót, amelynek tulajáról semmit sem tudni.

Hasonló autó vesztegel Linzben is, de az a magyar rendszámos, szürke Opel még sokáig ott is maradhat. Fotó: Michał Robak / Pexels (illusztráció)

Már kerékbilincset is kapott az a Linzben szabálytalanul parkoló, nagyjából 25 éves, ezüstszínű Opel Astra, amely valószínűleg senkinek nem tűnne fel – hacsak nem állna hosszú hónapok óta a Bauernbergpark nyugati végénél. Bár kerékbilincs van rajta, menni valószínűleg amúgy sem tervezne sehova az autó, amelyen rendszám ugyan nincs, de az ablaktörlő alá beakasztott plakettből kiderül: egy magyar tulajdonosé lehet a Linzben veszteglő kocsi.

 

Fogalmuk sincs, ki lehet a szürke Opel tulajdonosa

A krone.at a linzi önkormányzatnál kérdezősködött a kocsiról és kiderítették, hogy már jó ideje nem fizetett parkolási díjat a tulaj, ezért került kerékbilincs az autóra. Mást azonban nem igazán tudnak tenni. A külföldi rendszámú járművek esetében ugyanis kimondottan nehéz vagy lehetetlen megállapítani a jármű tulajdonosának kilétét. Pedig bármit kezd is az osztrák város önkormányzata a szürke Opellel, annak költségeit majd jó eséllyel a – minden bizonnyal magyar – tulajdonosra fogják hárítani.

 

A vontatás egyelőre nem indokolt

Bár a szürke Opel azóta is magányosan rozsdásodik a helyszínen, közlekedési akadályt nem jelent, így aztán az önkormányzatnak nincs meg a jogi lehetősége, hogy elvontassa az autót, amely – úgy tűnik – a tulajdonosának sem hiányzik. Azt sem tudni a kocsiról, hogy egyáltalán rendelkezik-e még érvényes forgalmi engedéllyel. Az egyetlen bosszantó dolog a magyar rendszámú szürke Opellel kapcsolatban a helyieknek, hogy a helyet, ahol parkol, az ott lakók talán hatékonyabban is ki tudnák használni...

 

