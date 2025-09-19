Végre kiderült! Emiatt szívják a szúnyogok a te véred

Most már tudni fogod, miért csak téged vesznek üldözőbe a vérszívók.
Bár egyre ősziesebb már az időjárás, a vénasszonyok nyara még a nyakunkon van, és bár a forró napokon sokak számára egy igazi mentsvár a sör, úgy vonzza a szúnyogokat, mintha muszáj lenne.
Egy új tanulmány szerint ugyanis a rovarokat különösen csábítják a sörfogyasztók - írja a Tények a PIX11 alapján.
Azt tapasztaltuk, hogy a szúnyogokat azok vonzzák, akik kerülik a naptejet, sört isznak, és megosztják egymással az ágyukat
- vallják a kutatók.
A nijmegeni Radboud Egyetem szakemberei két évvel ezelőtt egy pop-up laboratóriumot hoztak létre az amszterdami fesztiválon, ahol 500 önkéntes vizsgálat alá került. A résztvevők kitöltöttek egy kérdőívet a higiéniájukkal, étrendjükkel és rendezvényen mutatott viselkedésükkel kapcsolatban, miközben karjaikat egy szúnyogokkal teli ketrecbe helyezték elemzés céljából.
A megállapítás alapján a sört fogyasztó résztvevők, 1,35-szörnagyobb valószínűséggel lettek szúnyogok áldozatai, mint a józan társaik. Emellett, akik előző este intim kapcsolatot létesítettek, szintén nagyobb kockázatnak voltak kitéve.
Egyszerűen vonzódnak a köztünk lévő hedonistákhoz.
Viszont azok a résztvevők, akik nem rég zuhanyoztak vagy fényvédőt használtak kevésbé voltak vonzóak a szúnyogok számára.
