Végre kiderült! Emiatt szívják a szúnyogok a te véred

Most már tudni fogod, miért csak téged vesznek üldözőbe a vérszívók.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.19. 20:30
Bár egyre ősziesebb már az időjárás, a vénasszonyok nyara még a nyakunkon van, és bár a forró napokon sokak számára egy igazi mentsvár a sör, úgy vonzza a szúnyogokat, mintha muszáj lenne.

Emiatt támadhat meg egy szúnyog Fotó: freepik.com

Emiatt szívja egy szúnyog a véred

Egy új tanulmány szerint ugyanis a rovarokat különösen csábítják a sörfogyasztók - írja a Tények a PIX11 alapján. 

Azt tapasztaltuk, hogy a szúnyogokat azok vonzzák, akik kerülik a naptejet, sört isznak, és megosztják egymással az ágyukat

- vallják a kutatók.

A nijmegeni Radboud Egyetem szakemberei két évvel ezelőtt egy pop-up laboratóriumot hoztak létre az amszterdami fesztiválon, ahol 500 önkéntes vizsgálat alá került. A résztvevők kitöltöttek egy kérdőívet a higiéniájukkal, étrendjükkel és rendezvényen mutatott viselkedésükkel kapcsolatban, miközben karjaikat egy szúnyogokkal teli ketrecbe helyezték elemzés céljából.

A megállapítás alapján a sört fogyasztó résztvevők, 1,35-szörnagyobb valószínűséggel lettek szúnyogok áldozatai, mint a józan társaik. Emellett, akik előző este intim kapcsolatot létesítettek, szintén nagyobb kockázatnak voltak kitéve. 

Egyszerűen vonzódnak a köztünk lévő hedonistákhoz.

Viszont azok a résztvevők, akik nem rég zuhanyoztak vagy fényvédőt használtak kevésbé voltak vonzóak a szúnyogok számára.

 

 

