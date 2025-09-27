Szarvasok bőgtek és üzekedtek a lakótelepen - vadles lett az erkélyből

A városok melletti erdőkből a gyümölcsösök, a nyitva hagyott kukák, de mindenekelőtt a víz húzza a szarvast a településekre. Tartós aszály után a patakok találkozásánál, csatornák mentén természetes itatóhelyek alakulnak ki, ahová az állatok rendszeresen visszajárnak – akkor is, ha ez már a paneltömbök árnyékában van.

Ezt az őzbakot már nem zavarja a város - a szarvasok is bejárnak lakott területre. Fotó: Fazekas Éva

Ez történt most Salgótarjánban is. Az éjszaka közepén inni mehetett az a szarvasbika, amelyik irgalmatlan bőgéssel ébresztette a lakókat.

Már évek óta odajárnak, mert ott folyik össze két patak, ahova inni mennek, mert szárazság volt egész nyáron. Most is valószínűleg inni ment a patakhoz

– mondta a Metropolnak György, aki szintén a Déryné úton lakik, ott, ahol a videó készült a szarvasokról.

A felvételen látszik, hogy a bika nem egyedül van. Ez azonban nem lepte meg Györgyöt, mert szerinte az elmúlt években gyakran jártak le csapatostul a szarvasok.

Ha kiszárad a patak, kénytelenek a szarvasok, dámok bemerészkedni a városba (képünk illusztráció) Fotó: Connect Images via AFP / AFP

Szarvasbőgéskor még bátrabbak

„A szarvasoknál most van a párzási időszak. Ilyenkor a hímek messzebbre kóborolnak, területet védenek és a megszokottnál kevésbé óvatosak – emiatt nő a váratlan közeli találkozások esélye” – idézi a nool.hu Szabó Lászlót, a Nógrád Vármegyei Vadász Szövetség elnökét. A videón látható szarvas biceg is, ahogy egy kommentelő írta:

Ingyen nem lehet egy bikának sem háreme! Ilyenkor elég sokat küzdenek a bikák, általában akkor szerzik a sérüléseket!

„A városok menti erdők vadjai hamar hozzászoknak a fényhez és a zajhoz, de a konfliktusok döntő része emberi: a póráz nélküli kutyák, a szelfizés és az etetgetés. Párzáskor a bikák és bakok territoriálisak (védik a saját területüket), a vaddisznókan pedig kiszámíthatatlan lehet. A megoldás: távolságtartás, a menekülőút szabadon hagyása, és semmi etetés” – emeli ki egy erdészeti szakértő.

Jobb ilyenkor az erkélyt használni vadlesnek és onnan, messzebbről figyelni az állatokat.

Hol futhatsz össze leginkább vaddal? Erdőszéleken, patakvölgyekben, lakóparkok mögötti bozótosokban, valamint a „Vadveszély” táblás útszakaszokon, főleg hajnalban és alkonyatkor. Autóban mindig számolj azzal, hogy az első állat után jöhet a csapat többi tagja is. Ha baleset történik vagy sérült vadat látsz, hívd a 112-t – pontos helymeghatározással.