Szarvasok bőgtek és üzekedtek a lakótelepen - vadles lett az erkélyből

Ősszel tetőzik a vadszerelem, rendszeres a szarvasbőgés, a dámbarcogás. A városmenti erdők szarvasai ilyenkor bátrabbak, nappal is felbukkanhatnak a lakótelepek szélén. Mutatjuk, miért jönnek közelebb és mit tegyél, ha összefuttok.
A városok melletti erdőkből a gyümölcsösök, a nyitva hagyott kukák, de mindenekelőtt a víz húzza a szarvast a településekre. Tartós aszály után a patakok találkozásánál, csatornák mentén természetes itatóhelyek alakulnak ki, ahová az állatok rendszeresen visszajárnak – akkor is, ha ez már a paneltömbök árnyékában van.
Ez történt most Salgótarjánban is. Az éjszaka közepén inni mehetett az a szarvasbika, amelyik irgalmatlan bőgéssel ébresztette a lakókat.
Már évek óta odajárnak, mert ott folyik össze két patak, ahova inni mennek, mert szárazság volt egész nyáron. Most is valószínűleg inni ment a patakhoz
– mondta a Metropolnak György, aki szintén a Déryné úton lakik, ott, ahol a videó készült a szarvasokról.
A felvételen látszik, hogy a bika nem egyedül van. Ez azonban nem lepte meg Györgyöt, mert szerinte az elmúlt években gyakran jártak le csapatostul a szarvasok.
„A szarvasoknál most van a párzási időszak. Ilyenkor a hímek messzebbre kóborolnak, területet védenek és a megszokottnál kevésbé óvatosak – emiatt nő a váratlan közeli találkozások esélye” – idézi a nool.hu Szabó Lászlót, a Nógrád Vármegyei Vadász Szövetség elnökét. A videón látható szarvas biceg is, ahogy egy kommentelő írta:
Ingyen nem lehet egy bikának sem háreme! Ilyenkor elég sokat küzdenek a bikák, általában akkor szerzik a sérüléseket!
„A városok menti erdők vadjai hamar hozzászoknak a fényhez és a zajhoz, de a konfliktusok döntő része emberi: a póráz nélküli kutyák, a szelfizés és az etetgetés. Párzáskor a bikák és bakok territoriálisak (védik a saját területüket), a vaddisznókan pedig kiszámíthatatlan lehet. A megoldás: távolságtartás, a menekülőút szabadon hagyása, és semmi etetés” – emeli ki egy erdészeti szakértő.
Jobb ilyenkor az erkélyt használni vadlesnek és onnan, messzebbről figyelni az állatokat.
Hol futhatsz össze leginkább vaddal? Erdőszéleken, patakvölgyekben, lakóparkok mögötti bozótosokban, valamint a „Vadveszély” táblás útszakaszokon, főleg hajnalban és alkonyatkor. Autóban mindig számolj azzal, hogy az első állat után jöhet a csapat többi tagja is. Ha baleset történik vagy sérült vadat látsz, hívd a 112-t – pontos helymeghatározással.
✅ Tedd:
❌ Ne tedd:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.