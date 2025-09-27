RETRO RÁDIÓ

Szarvasok bőgtek és üzekedtek a lakótelepen - vadles lett az erkélyből

Ősszel tetőzik a vadszerelem, rendszeres a szarvasbőgés, a dámbarcogás. A városmenti erdők szarvasai ilyenkor bátrabbak, nappal is felbukkanhatnak a lakótelepek szélén. Mutatjuk, miért jönnek közelebb és mit tegyél, ha összefuttok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 07:30
erdő lakótelep vad

A városok melletti erdőkből a gyümölcsösök, a nyitva hagyott kukák, de mindenekelőtt a víz húzza a szarvast a településekre. Tartós aszály után a patakok találkozásánál, csatornák mentén természetes itatóhelyek alakulnak ki, ahová az állatok rendszeresen visszajárnak – akkor is, ha ez már a paneltömbök árnyékában van.

őz, szarvas is bejár lakott településre
 Ezt az őzbakot már nem zavarja a város - a szarvasok is bejárnak lakott területre. Fotó: Fazekas Éva

Ez történt most Salgótarjánban is. Az éjszaka közepén inni mehetett az a szarvasbika, amelyik irgalmatlan bőgéssel ébresztette a lakókat.

Már évek óta odajárnak, mert ott folyik össze két patak, ahova inni mennek, mert szárazság volt egész nyáron. Most is valószínűleg inni ment a patakhoz

– mondta a Metropolnak György, aki szintén a Déryné úton lakik, ott, ahol a videó készült a szarvasokról.

A felvételen látszik, hogy a bika nem egyedül van. Ez azonban nem lepte meg Györgyöt, mert szerinte az elmúlt években gyakran jártak le csapatostul a szarvasok.

Ha kiszárad a patak, kénytelenek a szarvasok, dámok bemerészkedni a városba (képünk illusztráció)  Fotó: Connect Images via AFP / AFP

Szarvasbőgéskor még bátrabbak

„A szarvasoknál most van a párzási időszak. Ilyenkor a hímek messzebbre kóborolnak, területet védenek és a megszokottnál kevésbé óvatosak – emiatt nő a váratlan közeli találkozások esélye” – idézi a nool.hu Szabó Lászlót, a Nógrád Vármegyei Vadász Szövetség elnökét. A videón látható szarvas biceg is, ahogy egy kommentelő írta:

Ingyen nem lehet egy bikának sem háreme! Ilyenkor elég sokat küzdenek a bikák, általában akkor szerzik a sérüléseket!

„A városok menti erdők vadjai hamar hozzászoknak a fényhez és a zajhoz, de a konfliktusok döntő része emberi: a póráz nélküli kutyák, a szelfizés és az etetgetés. Párzáskor a bikák és bakok territoriálisak (védik a saját területüket), a vaddisznókan pedig kiszámíthatatlan lehet. A megoldás: távolságtartás, a menekülőút szabadon hagyása, és semmi etetés” – emeli ki egy erdészeti szakértő.

Jobb ilyenkor az erkélyt használni vadlesnek és onnan, messzebbről figyelni az állatokat.

Hol futhatsz össze leginkább vaddal? Erdőszéleken, patakvölgyekben, lakóparkok mögötti bozótosokban, valamint a „Vadveszély” táblás útszakaszokon, főleg hajnalban és alkonyatkor. Autóban mindig számolj azzal, hogy az első állat után jöhet a csapat többi tagja is. Ha baleset történik vagy sérült vadat látsz, hívd a 112-t – pontos helymeghatározással. 

✅ Tedd:

  • Állj meg, maradj nyugodt, adj teret; lassan hátrálj.
  • 30–50 méter távolságot tarts – ne „nyugtasd” közelről.
  • A kutyát vedd rövid pórázra, ívben kerüld meg a vadat.
  • Autóval egyenesen fékezz; az első állat után jöhet a következő.
  • 112 sérült/veszélyes állatnál; mondd be a pontos helyet.
  • Sötétben lámpa, fényvisszaverő legyen nálad – ez a te biztonságod.

❌ Ne tedd:

  • Ne etesd! Odaszoktatja az állatot, agressziót szül.
  • Ne közelíts fotóért/szelfiért – kiszámíthatatlan a reakció.
  • Ne fuss, ne kiabálj, és sose állj a bika–tehén vagy a koca–malac közé.
  • Ne engedd el a kutyát.
  • Ne hagyd nyitva a kukát/kaput; a „könnyű zsákmányhoz” visszajárnak.
  • Ne érj gidához/borjúhoz/vadmalachoz – az anyja biztosan a közelben van.

 

