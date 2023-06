Horror a hegyen: a mélybe zuhant egy idős túrázó

Sokkoló eset történt a spanyolországi Granadában található Alpujarra-hegységben: kecske támadt két hegymászóra, az egyik gyanútlan túrázó pedig több mint 20 métert zuhant egy szikláról.

A bajba jutott kirándulóért csak napokkal később érkezett meg a segítség Fotó: Pixabay

Az egyik áldozat egy 64 éves holland nő volt, aki az esés következtében mindkét csuklóját eltörte, és napokat kellett várnia a segítségre. A mentőknek majdnem egy hétig tartott, mire sikerült kórházba szállítaniuk a bajba jutott hölgyet, a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt pedig egy ideig egy elhagyatott tanyán kellett őt ápolni.

Később kiderült, hogy a másik túrázó, a holland nő barátja sem úszta meg a támadást: az állat úgy felöklelte, hogy eszméletlen lett, ami akár végzetes is lehetett volna rá. Az esettel kapcsolatban a szakértők is megszólaltak, akik elmondták, hogy a párost egy spanyol kőszáli kecske támadta meg, amely a párzási időszak miatt különösen agresszívnak számít, ezért óvatosságra intik azokat, akik most a hegységbe látogatnak – írja a Daily Star.