Bevásárlás akár fél áron? Tömegek rohannak a SPAR-ba, óriási kuponakciót jelentettek be

Az új kuponfüzet szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte azokban az áruházakban, amik részt vesznek a promócióban, a kuponok a MySPAR applikációban is elérhetők – október 2. és 12. között lehet beváltani a kedvezményeket a termékek készletének erejéig.

Az őszi SPAR kuponakcióban 75 kedvezménykupon és 2 JOKER kupon várja a vásárlókat, akár 50%-os is lehet az árengedmény.

Fotó: SPAR

Lendületes reggelek: a Kellogg's gabonapelyhek 30%-os, a Milka croissant-ok 25%-os, a Mokate 3in1 és a matcha 6 darabos italok 25%, a L’OR kapszulás kávék 10 darabos variánsai pedig 30%-os kedvezménnyel lesznek kaphatók.

Gyors hétköznapok: a Maggi üveges szószok 30%-kal, a levesek és krémlevesek akár 35%-kal, a Barilla 1 kg-os durumtésztái 30%-kal, a Riceland basmati rizs 35%-kal, a 400g-os csomagolt Regnum frankfurti virsli most 50%-kal, a flakonos, talpas és üveges Univer mustárok 30%-kal, a FROSTA halrudak és halfilék 30%-kal, az Aviko Original gyorsfagyasztott hasábburgonya pedig szintén 30%-kal lesz olcsóbb.

Az otthon tisztasága: a Somat mosogatógépszerek és tabletták most 15%, a Domestos WC-tisztító és illatosító termékek 35%, a Bref WC-illatosítók 40%, a Surf mosógélek 30%, a Vanish folteltávolítók 25%, az Ambi Pur légfrissítők többsége pedig 30% árengedménnyel várja a vásárlókat.

Szépség: a Gliss hajápolási termékek 35%, a Rexona dezodorok és stiftek 20%, a Dove és Fa tusfürdők 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg a kuponokkal.

Az INTERSPAR áruházakban vásárlóknak is tartogat extra meglepetést a kuponfüzet, ugyanis a LEGO készletek 30%-kal olcsóbban várják a gyerekeket és gyűjtőket, az Oral-B elektromos fogkefék és pótfejek pedig szintén 30% kuponkedvezménnyel vehetők meg.